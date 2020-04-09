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Город Кишинев на самоизоляции, архивное фото.

Как будут вести торговлю в столице - мэр Кишинева дал ответ

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (572)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200409/29823766/kak-budut-vesti-torgovlyu-v-stolitse-mer-kishineva-dal-otvet.html

Генеральный примар молдавской столицы Ион Чебан рассказал о мерах, которые принимаются муниципалитетом в отношении некоторых категорий продаж.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева предложила поддержать в период чрезвычайного положения онлайн-продажи продуктов и доставку их на дом.

Но при это следует соблюдать ряд правил - все сотрудники соответствующих компаний должны быть в медицинских масках и резиновых перчатках, а руки регулярно обрабатывать антисептическим средством. Об этом сообщил генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан на своей персональной страничке в социальной сети Facebook. 

Согласно решениям, принятым на заседании кишиневской Комиссии по чрезвычайным ситуациям, допускается также удаленная торговля сельскохозяйственными товарами, посадочным материалом и семенами - владельцы приусадебных хозяйств смогут приобрести их в будние дни с 06.00 до 14.00.

Центральный рынок
© Sputnik / Miroslav Rotari
Центральный рынок Кишинева останется закрытым до окончания режима ЧП
Воспользоваться такими услугами смогут все аграрии, проживающие в населенных пунктах муниципия Кишинев.

Также местные власти разрешили торговлю сельхозтоварами, домашней птицей и живностью в будние дни с 06.00 до 17.00 на специально оборудованной площадке по улице Кэрбунарь, 9. Этот участок находится в ведении муниципального предприятия "Центральный рынок". Торговлю можно вести лишь при соблюдении всех правил безопасности во избежание распространения коронавируса нового типа.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. По последним данным, в стране зарегистрирована тысяча 174 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 50 человек, 28 скончались.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (572)

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Теги:
примар, Кишинев, торговля


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