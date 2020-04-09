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Министерство Внутренних Дел

Еще 11 сотрудников МВД заразились коронавирусом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (567)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200409/29823825/esche-11-sotrudnikov-mai-zarazilis-koronavirusom.html

Число сотрудников МВД, у которых выявили коронавирус, превысило к настоящему моменту три десятка человек.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Еще у 11 сотрудников подразделений МВД подтвердился коронавирус нового типа. Таким образом, уже 31 правоохранитель заболел COVID-19.

Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Талмаза, где введен карантин
© Photo : Facebook / Alexandru Pînzari
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По словам пресс-секретаря МВД Алины Збанки, речь идет о семерых сотрудниках Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, о восьмерых работниках Генинспектората полиции, а также о 16 служащих Погранполиции.

Кроме того, были взяты анализы и у других сотрудников подразделений МВД. Результаты исследований представят позднее.

Министерство внутренних дел уточняет, что соблюдение режима самоизоляции, мер защиты, а также рекомендаций по предотвращению заражения поможет сократить число инфицированных и остановить распространение вируса.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. По последним данным, в стране зарегистрировано тысяча 174 случая заражения коронавирусной инфекцией. К настоящему моменту выздоровели 50 человек и скончались 28 пациентов с COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (567)

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