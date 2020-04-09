Благодатный огонь доставят в Молдову, а празднование Радоницы отложат

В Молдове пасхальные праздники отметят с некоторыми корректировками, все это в связи с продолжением действия режима чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Несмотря на пандемию во всем мире, Благодатный огонь из Иерусалима доставят в православные страны, в том числе и в Молдову. Его передадут 18 апреля делегации Православной церкви Молдовы в Международном аэропорту Кишинева. Затем Благодатный огонь доставят во все церковные приходы.

Об этом сообщили в Молдавско-Кишиневской митрополии.

Ранее сообщалось, что президент страны Игорь Додон обсудил с митрополитом Владимиром, как будут проводиться в этом году пасхальные богослужения и родительские дни.

В ходе этого совещания было решено перенести празднование Радоницы на период 6-8 июня.

Руководство страны и Митрополии считают, что меры безопасности в связи с распространением коронавируса должны остаться в силе, но религиозные службы на период Пасхальных праздников должны быть доступны каждому.

"Все службы Страстной недели, а также Пасхальное богослужение пройдут согласно рекомендациям Национальной комиссии по чрезвычайным ситуации.", - отметили в митрополии.

Там отметили, что обязательно будут проводить и освящение пасхальных куличей и яиц, как именно это будет происходить, сообщат позже.

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"Меры по соблюдению дистанции, направленные на защиту нашей жизни и здоровья в период пандемии, останутся в силе и на время праздников, поэтому мы рекомендуем верующим оставаться и далее дома", - отметил Додон.

Таким образом, религиозные службы будут транслироваться по общественному телевидению и радио в прямом эфире.

Президент призвал частные каналы также подключиться и провести трансляцию пасхального богослужения, чтобы его могли посмотреть все верующие.

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