В Минздраве дали ответ: каким пациентам с COVID-19 придется лечиться на дому

Сразу несколько категорий граждан, у которых выявят легкую форму коронавируса, не коснется правило лечения на дому - их сразу определят в больницу.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Лечение пациентов с легкой формой COVID-19 в Молдове будет проходить на дому. Наблюдением за больными начнут заниматься семейные врачи. Как будет обеспечиваться этот процесс, а также о том, каких пациентов с коронавирусом в легкой форме все же будут госпитализировать, читайте в обзоре Sputnik.

"С пятницы, 10 апреля, роль семейного врача будет заключаться в обеспечении лечения на дому пациентов с легкими формами коронавируса", - сказала глава управления первичной медицинской помощи министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Татьяна Затык.

По ее словам, подготовка к этому этапу началась заранее. Как пояснила чиновница, был утвержден протокол для семейных врачей, на основе которого участковых проинструктировали о том, как будет лечить пациентов с COVID-19 на дому.

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Некоторых пациентов с легкой формой COVID-19 будут госпитализировать

Как пояснила Затык, с пятницы, 10 апреля, пациенты с легкими формами, у которых нет осложнений, хронических заболеваний (сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, недугов, связанных с дыхательной системой, онкологии) будут лечиться дома.

В этом протоколе, как пояснила представитель Минздрава, четко прописаны критерии для госпитализации.

"Людей старше 60 лет с клиническими признаками вируса будут определять в больницу. Еще раз отмечу, что госпитализации подлежат граждане с хроническими заболеваниями, а также дети и беременные женщины", - отметила она.

При этом, как заявила чиновница, семейные врачи будут наблюдать пациентов на расстоянии, то есть по телефону.

"При появлении клинических симптомов каждый пациент получит необходимые указания для лечения. Для них разработана специальная анкета для мониторинга, куда вносятся данные в течение 14 дней", - сказала Затык.

Кроме того, каждому из них предоставят фильм с основной информацией о коронавирусе (как правильно измерять температуру, частоту дыхания и так далее).

По ее словам, важно, чтобы между участковым и семейным врачом наладилась хорошая связь - нужно сообщать ежедневно о своем здоровье, чтобы в случае ухудшения состояния можно было своевременно принять решение о госпитализации.

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Работа карантинного центра

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну обратила внимание на меры, которые предпринимают Минздравом. В частности, с 08.00 пятницы, 10 апреля, будет работать карантинный центр на территории "Молдэкспо". Как пояснила министр, его основная функция – принимать лиц с подозрением или наличием COVID-19, а также укрепление системы догоспитальной и госпитальной помощи.

"Говорим и об активизации в лечении подтвержденных случаев COVID-19 медучредждений по всей территории страны", - добавила Думбрэвяну.

Она также сообщила, что планируется увеличить число лабораторных тестирований на коронавирус. "Чтобы тесты проводились на разных платформах, но под контролем Национального агентства общественного здоровья. Речь идет о лаборатории НАОЗ, но и о лабораториях в Бельцах, Кагуле, в том числе на платформе КРБ и больницы дерматологии", - добавила министр.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. По последним данным, в стране зарегистрировано тысяча 174 случая заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов увеличилось до 28. Выздоровело 50 человек.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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