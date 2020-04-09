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В Минздраве дали ответ: каким пациентам с COVID-19 придется лечиться на дому

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (572)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200409/29825441/minzdrav-dali-otvet-kakim-patsientam-covid-19-pridetsya-lechitsya-na-domu.html

Сразу несколько категорий граждан, у которых выявят легкую форму коронавируса, не коснется правило лечения на дому - их сразу определят в больницу.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Лечение пациентов с легкой формой COVID-19 в Молдове будет проходить на дому. Наблюдением за больными начнут заниматься семейные врачи. Как будет обеспечиваться этот процесс, а также о том, каких пациентов с коронавирусом в легкой форме все же будут госпитализировать, читайте в обзоре Sputnik.

Врач
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"С пятницы, 10 апреля, роль семейного врача будет заключаться в обеспечении лечения на дому пациентов с легкими формами коронавируса", - сказала глава управления первичной медицинской помощи министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Татьяна Затык.

По ее словам, подготовка к этому этапу началась заранее. Как пояснила чиновница, был утвержден протокол для семейных врачей, на основе которого участковых проинструктировали о том, как будет лечить пациентов с COVID-19 на дому.

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Некоторых пациентов с легкой формой COVID-19 будут госпитализировать

Как пояснила Затык, с пятницы, 10 апреля, пациенты с легкими формами, у которых нет осложнений, хронических заболеваний (сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, недугов, связанных с дыхательной системой, онкологии) будут лечиться дома.

В этом протоколе, как пояснила представитель Минздрава, четко прописаны критерии для госпитализации.

"Людей старше 60 лет с клиническими признаками вируса будут определять в больницу. Еще раз отмечу, что госпитализации подлежат граждане с хроническими заболеваниями, а также дети и беременные женщины", - отметила она.

При этом, как заявила чиновница, семейные врачи будут наблюдать пациентов на расстоянии, то есть по телефону.

Больница
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"При появлении клинических симптомов каждый пациент получит необходимые указания для лечения. Для них разработана специальная анкета для мониторинга, куда вносятся данные в течение 14 дней", - сказала Затык.

Кроме того, каждому из них предоставят фильм с основной информацией о коронавирусе (как правильно измерять температуру, частоту дыхания и так далее).

По ее словам, важно, чтобы между участковым и семейным врачом наладилась хорошая связь - нужно сообщать ежедневно о своем здоровье, чтобы в случае ухудшения состояния можно было своевременно принять решение о госпитализации.

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Работа карантинного центра

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну обратила внимание на меры, которые предпринимают Минздравом. В частности, с 08.00 пятницы, 10 апреля, будет работать карантинный центр на территории "Молдэкспо". Как пояснила министр, его основная функция – принимать лиц с подозрением или наличием COVID-19, а также укрепление системы догоспитальной и госпитальной помощи.

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"Говорим и об активизации в лечении подтвержденных случаев COVID-19 медучредждений по всей территории страны", - добавила Думбрэвяну.

Она также сообщила, что планируется увеличить число лабораторных тестирований на коронавирус. "Чтобы тесты проводились на разных платформах, но под контролем Национального агентства общественного здоровья. Речь идет о лаборатории НАОЗ, но и о лабораториях в Бельцах, Кагуле, в том числе на платформе КРБ и больницы дерматологии", - добавила министр.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. По последним данным, в стране зарегистрировано тысяча 174 случая заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов увеличилось до 28. Выздоровело 50 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (572)

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