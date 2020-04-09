Еще одна смерть пациента с коронавирусом в Молдове: что заявили в Минздраве

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Еще один пациент с коронавирусом нового типа скончался в четверг в Молдове. Такие данные приводит Минздрав.
"Речь идет о 53-летней пациентке из Сорок. Ее госпитализировали 4 апреля в тяжелом состоянии в Республиканскую клиническую больницу. Общее число смертей достигло 29", - отметили в министерстве.
Утром Минздрав сообщил о смерти 79-летнего пациента из Оргеева.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. По последним данным, в стране зарегистрировано 1289 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 50 человек.
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