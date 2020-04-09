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Открытие перепрофилированного корпуса в центре им М.И. Сеченова для лечения пациентов с коронавирусом

Еще одна смерть пациента с коронавирусом в Молдове: что заявили в Минздраве

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (572)
55211
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200409/29826259/esche-odna-smert-patsienta-s-koronavirusom-moldova-chto-zayavili-minzdrav.html

За сутки в Молдове скончались двое пацентов - об одном смертельном исходе сообщили утром, а о втором - вечером.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Еще один пациент с коронавирусом нового типа скончался в четверг в Молдове. Такие данные приводит Минздрав.

"Речь идет о 53-летней пациентке из Сорок. Ее госпитализировали 4 апреля в тяжелом состоянии в Республиканскую клиническую больницу. Общее число смертей достигло 29", - отметили в министерстве.

Утром Минздрав сообщил о смерти 79-летнего пациента из Оргеева.

Молдавский премьер Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. По последним данным, в стране зарегистрировано 1289 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 50 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (572)

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