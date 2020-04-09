Еще одна смерть пациента с коронавирусом в Молдове: что заявили в Минздраве

За сутки в Молдове скончались двое пацентов - об одном смертельном исходе сообщили утром, а о втором - вечером.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Еще один пациент с коронавирусом нового типа скончался в четверг в Молдове. Такие данные приводит Минздрав.

"Речь идет о 53-летней пациентке из Сорок. Ее госпитализировали 4 апреля в тяжелом состоянии в Республиканскую клиническую больницу. Общее число смертей достигло 29", - отметили в министерстве.

Утром Минздрав сообщил о смерти 79-летнего пациента из Оргеева.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. По последним данным, в стране зарегистрировано 1289 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 50 человек.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK