Где в Приднестровье планируется развернуть самый крупный госпиталь

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр – Sputnik. Самый крупный карантинный центр в Приднестровье планируется развернуть в Рыбнице. Он охватит весь север региона, а по необходимости и возможности – Дубоссары и Григориополь. Об этом говорили на совещании Оперативного штаба.
"При этом менее масштабные инфекционные отделения должны быть готовы к приему носителей COVID-19 в каждом городе. Сейчас проводится их подготовка, переоснащение, благоустройство", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.
Оборудование для гемодиализа
На сегодняшний день инфицированных COVID-19 пациентов, нуждающихся в этой жизненно важной процедуре, в ночное время (для минимизации контактов) доставляют из Слободзеи в изолированный бокс профильного отделения госпиталя в Тирасполе. Так что появление такого оборудования важно, учитывая угрозу распространения вируса, а также тот факт, что при ухудшении состояния здоровья транспортировка таких граждан может быть опасна для их жизни.
Помощь медкадрам
Важным остается вопрос кадрового обеспечения. Формируются действующие и резервные бригады. Возможно командирование специалистов из одного населенного пункта в другой.
Исполнительному органу власти лидер Приднестровья Вадим Красносельский поручил разработать правовые основы для оказания финансовой помощи врачам, направленной на их реабилитацию.
"Необходимо поддержать медработников, инфицированных COVID-19 во время исполнения должностных обязанностей, связанных с борьбой с коронавирусом", - отметил он.
При этом Красносельский вновь подчеркнул, что важно не допускать заражения врачей. И первостепенным в этом вопросе является сознательность и ответственность самих медиков.
Подготовка центров
Распределяются имеющийся в наличии инвентарь, оборудование, медикаменты, защитная одежда и сопутствующие атрибуты, обеспечивающие безопасность медиков, а также изготавливаются дополнительные. Задействована, к примеру, рыбницкая швейная фабрика, которая занимается пошивом защитных медицинских костюмов, а также предприятие "Острог", производящее матрасы и подушки.
Маски, респираторы и препараты
Среди медучреждений распределили 21100 масок многоразового использования. Заявлено о необходимости еще около 15000 единиц. Отшито и доставлено адресатам без малого 12 тысяч халатов. В наличии 1178 комплектов защитной одежды многоразового использования и 381 противочумный костюм. Выдано 348 пар очков. Есть потребность еще в восьми сотнях.
В дефиците пока противовирусные респираторы. Главврачам различных учреждений передано 575 штук. Надо еще как минимум столько же.
"Закуплены в значительных объемах медицинские препараты, эффективность которых в борьбе с коронавирусом подтверждена клинически", - отметила Куличенко.
Лаборатория и тесты
Продолжается работа по подготовке к запуску лаборатории по исследованию биоматериала пациентов с подозрением на COVID-19. Ее планируют организовать на базе Центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. При этом учреждение будет продолжать свою профильную деятельность.
Помимо имеющихся в наличии 5000 тестов, поступивших из России, принимаются меры для закупки их дополнительного количества.
Всего COVID-19 подтвержден у 77 приднестровцев. Выявлены и проходят лечение на территории Приднестровья 72 человека, одна женщина находится в кишиневской больнице, четверо умерли (три женщины и один мужчина).
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