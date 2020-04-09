Где в Приднестровье планируется развернуть самый крупный госпиталь

Организацию локальных коронавирусных баз, их оснащение необходимым оборудованием, а также обеспечение защиты врачам, обсуждали на совещании Оперативного штаба.

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр – Sputnik. Самый крупный карантинный центр в Приднестровье планируется развернуть в Рыбнице. Он охватит весь север региона, а по необходимости и возможности – Дубоссары и Григориополь. Об этом говорили на совещании Оперативного штаба.

"При этом менее масштабные инфекционные отделения должны быть готовы к приему носителей COVID-19 в каждом городе. Сейчас проводится их подготовка, переоснащение, благоустройство", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Оборудование для гемодиализа

На совещании также говорили об острой необходимости оснащения Слободзейского госпиталя, который на данный момент является единственным карантинным центром в регионе, компьютерным томографом, а также оборудованием для проведения гемодиализа.

На сегодняшний день инфицированных COVID-19 пациентов, нуждающихся в этой жизненно важной процедуре, в ночное время (для минимизации контактов) доставляют из Слободзеи в изолированный бокс профильного отделения госпиталя в Тирасполе. Так что появление такого оборудования важно, учитывая угрозу распространения вируса, а также тот факт, что при ухудшении состояния здоровья транспортировка таких граждан может быть опасна для их жизни.

Помощь медкадрам

Важным остается вопрос кадрового обеспечения. Формируются действующие и резервные бригады. Возможно командирование специалистов из одного населенного пункта в другой.

Исполнительному органу власти лидер Приднестровья Вадим Красносельский поручил разработать правовые основы для оказания финансовой помощи врачам, направленной на их реабилитацию.

"Необходимо поддержать медработников, инфицированных COVID-19 во время исполнения должностных обязанностей, связанных с борьбой с коронавирусом", - отметил он.

При этом Красносельский вновь подчеркнул, что важно не допускать заражения врачей. И первостепенным в этом вопросе является сознательность и ответственность самих медиков.

Подготовка центров

Как сообщила и.о. главы Минздрава Елена Куличенко, на каждом объекте – функционирующем и предполагаемом к включению в антикоронавирусную деятельность – формируется материально-техническая база.

Распределяются имеющийся в наличии инвентарь, оборудование, медикаменты, защитная одежда и сопутствующие атрибуты, обеспечивающие безопасность медиков, а также изготавливаются дополнительные. Задействована, к примеру, рыбницкая швейная фабрика, которая занимается пошивом защитных медицинских костюмов, а также предприятие "Острог", производящее матрасы и подушки.

Маски, респираторы и препараты

Среди медучреждений распределили 21100 масок многоразового использования. Заявлено о необходимости еще около 15000 единиц. Отшито и доставлено адресатам без малого 12 тысяч халатов. В наличии 1178 комплектов защитной одежды многоразового использования и 381 противочумный костюм. Выдано 348 пар очков. Есть потребность еще в восьми сотнях.

В дефиците пока противовирусные респираторы. Главврачам различных учреждений передано 575 штук. Надо еще как минимум столько же.

"Закуплены в значительных объемах медицинские препараты, эффективность которых в борьбе с коронавирусом подтверждена клинически", - отметила Куличенко.

Лаборатория и тесты

Продолжается работа по подготовке к запуску лаборатории по исследованию биоматериала пациентов с подозрением на COVID-19. Ее планируют организовать на базе Центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. При этом учреждение будет продолжать свою профильную деятельность.

Помимо имеющихся в наличии 5000 тестов, поступивших из России, принимаются меры для закупки их дополнительного количества.

Всего COVID-19 подтвержден у 77 приднестровцев. Выявлены и проходят лечение на территории Приднестровья 72 человека, одна женщина находится в кишиневской больнице, четверо умерли (три женщины и один мужчина).

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