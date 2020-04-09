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Сельский дом

Село Бэлчана после карантина - жители рады, что могут выйти из дома

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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17 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200409/29826849/selo-belchana-posle-karantina-zhiteli-rady-chto-mogut-vyyti-iz-doma.html

В селе Бэлчана царит спокойствие даже после снятия карантина, люди предпочитают проводить время во дворах своих домов, а на улицу выходят лишь за покупками.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. В селе Бэлчана вот уже два дня не действуют карантинные ограничения, местные жители могут свободно выходить из своих домов на улицы и даже добраться до районного центра - города Хынчешты, чтобы сделать необходимые покупки и решить другие личные вопросы. Но даже в таких условиях улицы в Бэлчане остаются пустынными.

Люди продолжают заниматься домашним хозяйством и предпочитают не выходить с территории приусадебных участков. Многие признаются, что условия изоляции, в которых они находились длительное время, стали для них серьезным жизненным уроком. И сейчас некоторые сельчане еще боятся заразиться вирусом нового типа. 
Satul Balceana după carantină
© Sputnik / Doina Chiorescu
Село Бэлчана после карантина.

"Мы рады, что сняли карантинные ограничения. В первую очередь, потому, что можем поехать в Хынчешты и купить семена, чтобы засеять свои участки. При карантине купить рассаду было невозможно. Лишь в Хынчештах можно было ее приобрести, невозможность выезда из села не давала возможности сделать это", - заявила корреспонденту Sputnik Молдова жительница села Татьяна Плетенюк. 

Satul Balceana după carantină
© Sputnik / Doina Chiorescu
В селе Бэлчана по-прежнему безлюдно.

За все время, пока корреспондент Sputnik была в селе, она увидела на улицах лишь несколько местных жителей. Даже в местном магазине не было никого, кроме продавщицы.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Теги:
Молдова, карантин, село


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