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Девушка с ноутбуком во время самоизоляции

Психологи Приднестровья: как вести полноценную жизнь в карантине, без паники

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200409/29826938/psihologi-pridnestroviy-kak-vesti-polnotsennuiu-zhizni-v-karantine-bez-paniki.html

Специалисты поделились, основываясь на рекомендациях ВОЗ, советами того, как лучше и проще пережить вынужденную изоляцию.

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр – Sputnik. В Приднестровье создан Экспертный совет по психологии при Администрации лидера региона Вадима Красносельского. Он выпустил рекомендации по профилактике неблагоприятных психических состояний в период действия карантина в связи с COVID-19.

Практически эти рекомендации – свод правил, как пережить вынужденную изоляцию, при этом остаться крепким здоровьем - физически и психически, поддерживать гармоничную обстановку в семье.

Экономика
© CC0 / Pixabay / stevepb
Как в Приднестровье помогут в период карантина населению и бизнесу
Например, психологи уверяют, что бояться в такой ситуации нормально, но не стоит паниковать и копить напряженность, рассказав, как это возможность избежать.

"В первую очередь, необходимо осознать и принять новую, экстремальную логику жизни как реальность. Каждому необходимо перестроить свой образ жизни, деятельность, поведение, общение, чтобы привыкнуть к новым условиям", - отмечают эксперты.

Одним из главных способов самозащиты от стресса предлагается физическая активность (спорт, физкультура) в домашних условиях, которая позволяет сжечь в мышцах адреналин и улучшить настроение.

"Используйте любые способы снятия напряжения, основанные на здравом смысле. Например, займитесь йогой, медитацией или используйте дыхательную технику, созвонитесь с другом, примите теплый душ с напором воды, выпейте чашку чая, подумайте о чем-то приятном", - говорится в рекомендациях.

Дается рецепт и того, как спасти семейные отношения во время пребывания в замкнутом пространстве.

"Основной принцип в изоляции – это не обострять проблемы, а смягчать их, оберегать своих партнеров от собственных негативных эмоций. Обсуждайте конфликтные и спорные ситуации, когда они только зарождаются", - уверяют психологи.

Инструкция содержит также рекомендации для тех, кто профессионально сталкивается с заболеванием и то, как справиться с возможным переутомлением и эмоциональным истощением на работе. Предлагают способы, связанные с управлением дыхания, тонуса мышц и движением, с воздействием слова, а также способы самоподкрепления и визуализации.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (576)

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Теги:
психологическое здоровье, советы психолога, психологи, карантин, Приднестровье


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