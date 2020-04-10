"Друг познается в беде": Китай передал партию гумпомощи Молдове

Оказанная здравоохранению поддержка является символом дружеских отношений между Молдовой и Китаем, которые проявляются во взаимопомощи в кризисной ситуации из-за коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. В Молдову прибыло около трех тонн гуманитарной помощи из Китая. Речь идет о защитных костюмах и медицинских масках.

"Нам предоставлены три тонны расходных медицинских материалов, в которых срочно нуждаются молдавские врачи. Правильно написано на этих коробках: "Друг познается в беде", - заявил президент Молдовы Игорь Додон.

По его словам, "гуманитарная помощь в объеме около трех тонн включает медицинские защитные маски, медицинские комбинезоны, инфракрасные термометры, медицинские очки, хирургические перчатки и бахилы".

Президент отметил, что на следующей неделе в республику ожидается прибытие еще 40-45 тонн гуманитарной помощи со стороны Китая. Тесты на COVID-19, медицинское оборудование и различные медицинские расходные материалы будут привезены в республику на военном самолете, который для этих целей предоставит Россия.

"Коронавирус не имеет границ, он - общий враг всего человечества. Для борьбы с инфекцией мы должны объединить усилия и помогать друг другу. Мы уверены, что Молдова обязательно победит коронавирус", - заявил посол Китая в Молдове Чжан Инхун.

В свою очередь, глава Минздрава Виорика Думбрэвяну подчеркнула, что распределять полученную помощь начнут уже с пятницы.

"Груз будет распределен между профильными медико-санитарными учреждениям уже сегодня в зависимости от количества пациентов", - добавила Думбрэвяну.

Ранее посол Молдовы в Китае Денис Желималай выразил искреннюю благодарность китайской стороне за щедрый жест помощи тем, кто находится в Республике Молдова на первой линии борьбы с COVID-19.

Ассоциация экономического и технического сотрудничества "Китай-Европа" передала крупную партию медицинской экипировки на сумму 500 тысяч юаней (около 1,3 миллиона леев), состоящей из защитных комбинезонов и медицинских перчаток.

"Оказанная поддержка является подтверждением дружеских отношений между Республикой Молдова и Китайской Народной Республикой, которая проявила взаимную помощь в кризисной ситуации при борьбе с нынешней глобальной пандемией", - отметил в своем выступлении глава ассоциации Пан Фэн.

В 2019 году Ассоциация экономического и технического сотрудничества "Китай-Европа" совместно с молдавским посольством в Китае организовала две бизнес-миссии в Молдову, в которых приняли участие более 15 китайских компаний, заинтересованных в инвестиционном и экспортном потенциале РМ.

В марте посол Китая в Молдове передал гуманитарную помощь в виде 2,5 тысячи тестов для определения коронавируса.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. По последним данным, в стране подтверждена тысяча 289 случаев заболевания коронавирусом нового типа. К настоящему моменту выздоровели 56 человек и скончались 29 пациентов с COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK