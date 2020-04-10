Сладкое будущее - совсем скоро на прилавках появится молдавская клубника

Клубника, которую продают сегодня в супермаркетах, - импортная, но совсем скоро в магазинах страны будет и отечественная ягода - ароматная, со вкусом, который каждый житель страны знает с детства.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Молдавские производители клубники готовятся к сбору первого урожая в этом году. Председатель Ассоциации "Pomușoarele Moldovei" Анета Ганенко утверждает, что первые партии отечественных ягод могут появиться в продаже уже на следующей неделе.

Приобрести сезонное лакомство можно будет, как в магазинах и супермаркетах страны, так и онлайн - посредством интернета прямо от производителя.

"Первая клубника появится примерно через неделю. Ее без проблем можно будет купить в магазинах. Также на страничке нашей организации в соцсети в Facebook есть список производителей этой ягоды, с ними можно связаться и сделать заказ онлайн с доставкой на дом", - уточнила собеседница. © Sputnik / Miroslav Rotari Сладко, но необычно - в Молдове клубнику могут собирать азиаты

Предварительная стоимость килограмма клубники первого урожая составит порядка 80 леев. По словам Ганенко, сейчас на прилавках есть клубника из Греции, которую продают по 58 леев. Однако качество молдавской ягоды выгодно превосходит импортные налоги - вкус и аромат отечественной клубники нельзя спутать ни с чем.

Молдавская клубника обладает свойственным, выраженным ароматом, а греческая, по словам Ганенко, более похожа по вкусу на огурец. "Да, на вид ягода может быть не такой красочной, но по аромату и вкусу она явно выигрывает", - резюмировала Ганенко.

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