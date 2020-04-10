Защитные средства от COVID-19: использование без вреда для людей и природы

Пока в Молдове кипит борьба с COVID-19, из-за чего в стране действует чрезвычайное положение, мало кто задумывается о том, как использованное защитное снаряжение может нанести серьезный урон природе и нашей безопасности.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Для предотвращения заражения новым коронавирусом во всем мире в огромных количествах используются и выбрасываются защитные маски, перчатки и другие аксессуары. Экологи обеспокоены: это может оказать негативное влияние на окружающую среду.

В беседе с корреспондентом Sputnik эколог Владимир Гараба рассказал, как массовое применение средств защиты от COVID-19 уже существенно повлияло на экологию.

Инфицированные предметы защиты несут опасность

Перчатки, маски и, в особенности, защитные экраны содержат пластмассу, а значит пропорционально их повсеместному использованию увеличивается объем пластиковых отходов, которые нельзя переработать или повторно использовать.

"Еще больше негативных последствий несет загрязнение окружающей среды защитными предметами, инфицированными после использования - на них вирус может быть активным и два, и пять дней", - подчеркнул собеседник.

Как безопасно утилизировать использованные защитные средства? По мнению Владимира Гарабы, необходимо наладить селективный сбор перчаток, масок, одежды и визоров. Но пока, по словам эксперта, в Молдове это не делается, не предусмотрено правительством или соответствующим министерством.

"Люди выбрасывают маски, перчатки на улице, в мусорные контейнеры. К сожалению, есть случаи, когда бездомные их собирали и стирали", - констатировал он.

Именно поэтому, считает Гараба, важно срочно организовать систему селективного сбора и уничтожения.

"Все эти использованные предметы надо обязательно уничтожать, они ни в коем случае не должны попасть на свалку, так как относятся к категории медицинских отходов. Это особая категория, относящиеся к ней предметы отдельно собираются и сжигаются в специальных установках, которые есть в системе здравоохранения, такой протокол установлен Минздравом", - подчеркнул эколог.

Он пояснил, что все предметы, которые использовались гражданами для защиты органов дыхания и зрения, как и медицинские отходы, должны собираться отдельно и подвергаться сжиганию.

Защитники природы предлагают

Экологи в других странах также поднимают эту проблему. Российские защитники природы призывают относить маски в лечебное учреждение — там есть централизованный сбор медицинских отходов.

Greenpeace в России предупреждает: если маски попадут в окружающую среду, то разлагаться будут долго, а зараженные вирусом предметы становятся еще опаснее.

Пока в масштабах Молдовы вопрос не решен, экозащитники предлагают жителям перед тем, как выбросить в мусор предметы защиты, разрезать их, чтобы избежать повторного использования, и поместить на несколько дней в пакет, плотно завязав его.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK