Додон: ряд ограничений в Молдове могут снять в конце апреля

Некоторые ограничения, введенные в период чрезвычайного положения, могут ослабить уже к концу месяца.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в конце апреля, если динамика по коронавирусу улучшится, то могут быть сняты некоторые ограничения для экономических агентов.

"Считаем, что в конце апреля-начале мая могут быть снять некоторые ограничения на экономическую деятельность - торговля, HoReCa (услуги "индустрии гостеприимства" - гостиничный, ресторанный бизнес, услуги кейтеринга - ред.). Но посмотрим на положение вещей в конце апреля. Если динамика будет положительной, то некоторые ограничения будут сняты, чтобы люди могли выходить из дома не только за продуктами. Но все зависит от ситуации", - сказал Додон.

Коронавирус в Молдове

Что касается населенных пунктов, где введен карантин, то пока будут сохраняться риски, эти ограничения продолжат действовать.

В Молдове введено до 15 мая чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрирована тысяча 289 случаев заболевания инфекцией. Общее число выздоровевших достигло 56 человек, а скончавшихся - 29.

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