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Медицинский работник проводит диагностические тесты на коронавирус

Глава Погранполиции Молдовы сдал положительный тест на коронавирус

© AFP 2019 / JOHN MOORE
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (580)
28010
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200410/29835711/glava-pogranpolitsia-moldova-sdal-polozhitelnyy-test-na-koronavirus.html

Руководитель Погранполиции, у которого подтвердился COVID-19, входит в единый центр по чрезвычайным ситуациям - глава республики сообщил, какие меры были приняты.

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Глава Пограничной полиции Молдовы Корнелиу Гроза сдал положительный тест на коронавирус нового типа. Об этом заявил президент страны Игорь Додон в пятницу в рамках передачи "Президент отвечает".

"Мне сообщили, что член единого центра по чрезвычайным ситуациям - речь идет о генерале Гроза, который возглавляет Погранполицию, - сдал положительный тест на коронавирус. Конечно, мы приняли меры. Люди, которые находились в его окружении, прошли тесты. Это стандартная процедура. Все контакты проверяются", - сказал Додон.

Игорь Додон
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Как отметил глава государства, сам он придерживается всех рекомендаций врачей - соблюдает социальную дистанцию и моет руки.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено до 15 мая чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрирована тысяча 289 случаев заболевания инфекцией. Общее число выздоровевших достигло 56 человек, а скончавшихся - 29.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (580)

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