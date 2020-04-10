Глава Погранполиции Молдовы сдал положительный тест на коронавирус

Руководитель Погранполиции, у которого подтвердился COVID-19, входит в единый центр по чрезвычайным ситуациям - глава республики сообщил, какие меры были приняты.

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Глава Пограничной полиции Молдовы Корнелиу Гроза сдал положительный тест на коронавирус нового типа. Об этом заявил президент страны Игорь Додон в пятницу в рамках передачи "Президент отвечает".

"Мне сообщили, что член единого центра по чрезвычайным ситуациям - речь идет о генерале Гроза, который возглавляет Погранполицию, - сдал положительный тест на коронавирус. Конечно, мы приняли меры. Люди, которые находились в его окружении, прошли тесты. Это стандартная процедура. Все контакты проверяются", - сказал Додон.

Коронавирус в Молдове

Как отметил глава государства, сам он придерживается всех рекомендаций врачей - соблюдает социальную дистанцию и моет руки.

В Молдове введено до 15 мая чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрирована тысяча 289 случаев заболевания инфекцией. Общее число выздоровевших достигло 56 человек, а скончавшихся - 29.

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