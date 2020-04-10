Изменения в квитанциях: в "Молдовагаз" представили подробности

Для удобства потребителей акционерное общество "Молдовагаз" внесло новую информацию в квитанции для конечных потребителей.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Компания "Молдовагаз" внесла изменения в счет-фактуру на оплату потребления природного газа. Квитанции нового образца включают в себя графическую модель формирования конечного тарифа на природный газ, где детально указана доля закупочной цены, а также затрат на передачу, распределение и поставку газа.

Таким образом предприятие выполнило предписание одного из регламентов Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Еще одним нововведением является графа "История потребления", благодаря которой клиенты смогут наглядно ознакомиться с динамикой своего ежемесячного потребления и, при необходимости, провести его оптимизацию.

© Photo : SA ”Moldovagaz” Счет-фактура нового образца на оплату потребленного природного газа

Текущие показания счетчика можно отправить дистанционно на специальной странице сайта компании, а также при онлайн-оплате счета или по контактным телефонам газораспределительных предприятий.

Как ранее заявил глава "Молдовагаз" Вадим Чебан, отключений потребителей природного газа на время действия "красного кода" и чрезвычайного происшествия в связи с распространением коронавирусом нового типа производится не будет. Но поставщик призывает потребителей по возможности погасить свои счета в срок.

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