14:11 10 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.85
  • USD18.28
  • RUB0.25
  • RON4.11
  • UAH0.67
Поиск
Газ

Изменения в квитанциях: в "Молдовагаз" представили подробности

© CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Общество
Получить короткую ссылку
312 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200410/29836328/moldovagaz-izmenilo-scheta-dlya-potrebiteley-podrobnosti.html

Для удобства потребителей акционерное общество "Молдовагаз" внесло новую информацию в квитанции для конечных потребителей.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Компания "Молдовагаз" внесла изменения в счет-фактуру на оплату потребления природного газа. Квитанции нового образца включают в себя графическую модель формирования конечного тарифа на природный газ, где детально указана доля закупочной цены, а также затрат на передачу, распределение и поставку газа.

Таким образом предприятие выполнило предписание одного из регламентов Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Еще одним нововведением является графа "История потребления", благодаря которой клиенты смогут наглядно ознакомиться с динамикой своего ежемесячного потребления и, при необходимости, провести его оптимизацию.

Счет-фактура нового образца на оплату потребленного природного газа
© Photo : SA ”Moldovagaz”
Счет-фактура нового образца на оплату потребленного природного газа

Текущие показания счетчика можно отправить дистанционно на специальной странице сайта компании, а также при онлайн-оплате счета или по контактным телефонам газораспределительных предприятий.

Как ранее заявил глава "Молдовагаз" Вадим Чебан, отключений потребителей природного газа на время действия "красного кода" и чрезвычайного происшествия в связи с распространением коронавирусом нового типа производится не будет. Но поставщик призывает потребителей по возможности погасить свои счета в срок.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Могоряну: как жителям Кишинева будут начисляться коммунальные платежи
Что ждет Молдову: как отразится на стране кризис, спровоцированный COVID-19
Режим ЧП: последние решения Комиссии по чрезвычайной ситуации


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лесной пожар в Чернобыльской зоне.
Лесные пожары в Чернобыльской зоне: произошел ли скачок уровня радиации
Как трудовые мигранты спасли людей во время пожара в Москве
Медали не нужны: мигранты о том, как спасали стариков во время пожара в Москве
У нас все получится! Sputnik Молдова: работаем, оставаясь дома
У нас все получится! Sputnik Молдова: работаем, оставаясь дома

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться