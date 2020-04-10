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Флаги России и Молдовы

Россия бесплатно предоставила самолет для доставки гумпомощи в Молдову

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (580)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200410/29837216/russia-besplatno-predostavila-samolet-dlya-dostavki-gumposchi-v-moldovu.html

Президент Молдовы заявил, что власти республики договорились с РФ, что самолет, который может перевозить до ста тонн груза, прилетит на следующей неделе.

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что на следующей неделе с помощью самолета, который предоставит Россия, в республику из Китая прибудет груз с медицинским оборудованием.

"Мы договорились с РФ, что самолет с возможностью перевозить до ста тонн груза прилетит на следующей неделе. Там есть и государственные заказы, помощь от Китая и от частных компаний, которые решили оказать нам поддержку", - сказал Додон.

Помощь РФ - Молдове: 10 тысяч тестов на COVID-19
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Помощь РФ - Молдове: 10 тысяч тестов на COVID-19
При этом, как сообщил президент, российская сторона согласилась предоставить самолет для перевозки этих грузов бесплатно.

"Сколько стоит аренда такого самолета? Румынская компания предлагала нам аренду за 500 тысяч евро. Полмиллиона евро за самолет, который может перевозить грузы более 50 тонн. Нам сейчас нужно на 50 тонн. РФ предоставила этот самолет бесплатно", - отметил глава республики.

Ранее Додон заявлял о том, что для транспортировки всего груза за один раз нужен самолет Ил-76, за помощью власти обратились к России.

В конце марта Россия также предоставила Молдове десять тысяч экспресс-тестов на определение наличия коронавируса. Также были организованы чартерные рейсы, которыми граждане Молдовы возвращали на родину из РФ, а граждане России улетали домой из Кишинева.

Коронавирус в Молдове

Флаги России, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Sputnik
Евразийское сообщество против коронавируса
В Молдове введено до 15 мая чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрирована тысяча 289 случаев заболевания инфекцией. Общее число выздоровевших достигло 56 человек, а скончавшихся - 29.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (580)

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