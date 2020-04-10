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Moldexpo

В карантинный Центр COVID-19 на Moldexpo поступил первый пациент

© Sputnik / Victor Ciobanu
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (583)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200410/29837815/v-karantinnyy-tsentr-covid-19-na-moldexpo-pribyl-pervyy-patsient.html

Основная функция Центра – прием лиц с подозрением на COVID-19, а также укрепление системы догоспитальной и госпитальной помощи.

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. В Центр COVID-19 на Moldexpo, открывшийся в пятницу, 10 апреля, прибыла первая машина скорой помощи.

Как сообщил на своей странице в Facebook генпримар Кишинева Ион Чебан, пациенты, поступившие в центр, будут протестированы, а после получения результатов в соответствии с состоянием здоровья, переведены в стратегические больницы.

Первая машина скорая помощи в Центре COVID-19 на Moldexpo
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Первая машина скорая помощи в Центре COVID-19 на Moldexpo

По данным Минздрава, пациентов с особо тяжелыми формами заболевания направят в Республиканскую клиническую больницу и Институт скорой медицинской помощи. Несовершеннолетних с диагнозом COVID-19 госпитализируют в муниципальную детскую клиническую инфекционную больницу и Институт матери и ребенка (клиника им. Эмилиана Коцаги), а беременных женщин - в муниципальный родильный дом №2.

Ранее глава ведомства Виорика Думбрэвяну сообщила, что планируется увеличить число проводимых лабораторных тестов на коронавирус.

"Чтобы тесты проводились на разных платформах, но под контролем Национального агентства общественного здоровья. Речь идет о лаборатории НАОЗ, о лабораториях в Бельцах, Кагуле, в том числе на платформе РКБ и больницы дерматологии", - отметила она.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. По последним данным, в стране подтверждена тысяча 289 случаев заболевания коронавирусом нового типа. К настоящему моменту выздоровели 56 человек и скончались 29 пациентов с COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (583)

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