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Сразу три "желтых кода" объявлены в Молдове: новое предупреждение синоптиков

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1080)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200410/29841761/srazu-tri-zheltykh-koda-obyavleny-moldova-novoe-preduprezhdenie-sinoptikov.html

Два предупреждения связаны с метеоопасностью, а одно гидрологическое: синоптики рассказали о погоде в ближайшие несколько дней.

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Молдавские синоптики еще один объявили "желтый код" метеорологической опасности в связи с заморозками на всей территории республики. Предупреждение будет действовать на выходные.

"В ночные и утренние часы 11-12 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы интенсивностью до -1..-4 градусов по Цельсию и местами в воздухе -1..-2", - сказано в сообщении Государственной гидрометеорологической службы.

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В пятницу, до 18.00, действует еще один "желтый код" метеоопасности из-за усиления ветра.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять угрозу отдельным видам социально-экономической деятельности.

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Это предупреждение продлено до 17 апреля.

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Тема:
Погода в Молдове (1080)

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