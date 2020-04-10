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Молдавские леи

После ЧП в Молдове будет увеличена минимальная заработная плата - подробности

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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39410
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200410/29844414/posle-chp-v-moldove-budet-uvelichena-minimalnaya-zarabotnaya-plata-podrobnosti.html

Почти на шесть процентов предлагается увеличить уровень минимального месячного заработка в республике - соответствующий проект постановления рассмотрело правительство Молдовы.

КИШИНЕВ, 10 апр -Sputnik. Минимальную гарантированную заработную плату в Молдове предлагается увеличить на 5,7 процента. Соответствующие проект решения разработан министерством здравоохранения, труда и социальной защиты республики. 

Сейчас документ вынесен на обсуждение с профсоюзными организациями, которые должны выступить со своими предложениями.

Согласно исходному тексту документа, предлагается, чтобы один рабочий час в реальном секторе экономики Молдовы стоил впредь 17,37 лея по сравнению с 16,42 лея, как малоквалифицированный труд оплачивается сейчас. 
Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Таким образом, уровень минимальной гарантированной заработной платы возрастет до 2935 леев в месяц. За расчет брали объем выполняемой сотрудником работы в течение 169 часов ежемесячно. 

Однако новый проект постановления кабмина может вступить в действие либо после истечения срока чрезвычайного положения, введенного в Молдове в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. Либо это произойдет через месяц после окончания действия ЧП.

Такие меры необходимы, чтобы частные предприятия и фирмы могли прийти в себя после вынужденного простоя, вызванного карантинными ограничениями.

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Теги:
Молдова, минимум, зарплата


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