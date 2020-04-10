Как в Приднестровье будут проводить все предстоящие православные праздники

С обращением к священнослужителям, а также к верующим выступила Тираспольско-Дубоссарская епархия Русской Православной Церкви.

ТИРАСПОЛЬ, 10 апр – Sputnik. Совершать богослужения в приходских храмах в Приднестровье можно только в воскресные и праздничные дни, в соборных храмах необходимо максимально сохранить привычный порядок богослужений, соблюдая при этом карантинные меры. С таким наказом выступили в Тираспольско-Дубоссарской епархии Русской Православной Церкви.

"Важно максимально ограничить соборное служение и привлечение к служению духовенства, прибывшего из других населенных пунктов, не совершать крестных ходов вокруг храмов", - отмечают в епархии.

Призывают также не производить прикладывания ко кресту за Божественной литургией, к Святому Евангелию во время всенощного бдения, а также не совершать елеопомазания. При этом предлагают обращаться к прихожанам с просьбой в период карантина не прикладываться к святым иконам, а также обязать обслуживающий персонал храмов следить за чистотой в церковном помещении, протирать иконы и полы соответствующим дезинфицирующим раствором.

Вербное воскресенье

В день и накануне Вербного воскресенья предписывают не раздавать в храмах ранее приготовленные ветви вербы и других деревьев. А совершить освящение ветвей вербы только тех, которые верующие будут держать в своих руках.

Страстная седмица

При выносе и погребении Святой Плащаницы призывают не совершать прикладывания к ней и елеопомазания, а также не совершать крестных ходов вокруг храмов.

Ночь Пасхи

Остерегают не причащать прихожан в ночь Святой Пасхи, во время Божественной литургии, а после окончания ночной службы не совершать освящения куличей и пасох.

Их освящение в соборных храмах осуществлять по давней русской традиции в преблагословенную субботу, после окончания богослужения до 18.00, допуская к освящению не более пяти человек, с соблюдением ими дистанции в два местра. А в воскресенье, 19 апреля, совершать освящение куличей и пасох с 08.00 в течение всего дня, с соблюдением всех карантинных мер.

Поминальные дни в пределах епархии

Предлагается заранее озаботься о поминовении своих умерших родственников. Храмы будут открыты всю Светлую седмицу, чтобы прихожане имели возможность заказать поминальные службы, которые в нынешнем году будут проходить исключительно в церковных оградах.

Все записки с именами усопших будут прочитаны 26 и 27 апреля в храмах, где богослужения совершаются каждый день, и 28 апреля, на Радоницу. Для того, чтобы не создавать в храмах массового скопления людей, убедительно просят подать записки заблаговременно.

Непраздничные дни

На весь период чрезвычайного положения в храмах Тираспольско-Дубоссарской епархии в привычном режиме возносятся молитвы за богослужениями.

"Православная Церковь всегда возносит молитвы ко Господу о стране, властех, воинстве и народе ея, тем паче в это тяжелое для нас время испытаний", - отмечают в епархии.

Прихожан из группы риска — пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, которые по известным причинам в период карантина остаются дома и не посещают храмы, призывают во время совершения богослужений в храмах творить молитву в своих домах.

В епархии также обращают особое внимание на то, что достоверную информацию обо всех возможных изменениях в порядке работы храмов и совершения богослужений можно получить только на ее официальном сайте.