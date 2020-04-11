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Здание министерства здравоохранения

В Минздраве обнародовали свежие данные по ситуации с коронавирусом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200411/29823597/minzdrav-obnarodovali-svezhie-dannye-po-situatsii-s-koronavirusom.html

Глава Минздрава рассказала о том, в каком состоянии находятся пациенты, госпитализированные с коронавирусной инфекцией.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. К утру субботы, 11 марта, в Молдове зарегистрированы тысяча 438 случаев заболевания коронавирусом нового типа, заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну на брифинге.

"К настоящему моменту подтверждены тысяча 438 случаев заражения коронавирусом нового типа", - сказала глава Минздрава.

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Таким образом, по словам главы ведомства, всего на заражение COVID-19 были проверены 6 тысяч 839 человек. Что касается инфицированных, Думбрэвяну отметила, что 120 пациентов заразились за пределами страны, а в остальных случаях речь идет о внутренней передаче инфекции - Кишинев (463), Штефан-Водэ (178), Сороки (164), Глодяны (57), Оргеев (50), Фалешты (48), Хынчешты (38), Кагул (35), Яловены (34), Каушаны, Тараклия (по 15), Страшены (14), Криуляны (13), Бельцы (11), Новые Анены, Сынджерей, Теленешты (по 10), Унгены (9), Калараш, Единцы (по 8), Резина (7), Бричаны, Кантемир, Комрат (по 5), Рышканы (3), Дондюшаны, Флорешты, Леова, Ниспорены (по 2), Чимишлия, Дубоссары, Глодяны, Шолданешты (по 1), а в Приднестровском регионе (91).

"В тяжелом состоянии находятся 153 человека, в среднем - 433 пациента, остальные - в удовлетворительном. Еще 12 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, из них шестеро помещены в РКБ, а вторая половина - в Институт скорой помощи", - заявила министр здравоохранения. 

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