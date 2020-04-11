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Молдавские леи

Нацкасса соцстраха: получателям социальных пособий перечислены все выплаты

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200411/29844158/natskassa-sotsstraha-poluchatelyam-sotsialnykh-posobiy-perechisleny-vse-vyplaty-.html

Учреждение сообщило о том, что бенефициары социальных пособий получат выплаты на общую сумму более 270 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Национальная касса социального страхования (НКСС) осуществила все переводы для выплаты социальных пособий на сумму 270,4 миллиона леев, в том числе для пособий семьям с детьми и пособий по временной нетрудоспособности.

Так, выплачены:

  • пособия по беременности и родам - всего на 45,2 миллиона леев;
  • единовременные пособия при рождении ребенка (15,6 миллиона леев);
  • ежемесячные пособия по уходу за ребенком до двух лет (24,6 миллиона леев); 
  • ежемесячные пособия по уходу за ребенком до трех лет (94,7 миллиона леев);
  • ежемесячные пособия по уходу за близнецами до трех лет (966,8 тысячи леев);
  • отцовские пособия по уходу за ребенком (1,6 миллиона леев).

Кроме того, осуществлены переводы для других пособий социального страхования: компенсации и помощь лицам, участвовавшим в ликвидации последствий чернобыльской аварии, пожизненные пособия спортсменам и пособия по безработице.

Очередь в почтовое отделение.
© Sputnik / Yuriy Anna
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Деньги были переведены в госпредприятие Poşta Moldovei и банковские учреждения, которые подписали договоры с НКСС об услугах по выдаче социальных пособий.

В соответствии с решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 23 марта, с апреля Национальная касса социального страхования осуществляет передачу социальных пособий (пособий семьям с детьми, пособий по материнству, отцовских пособий, пособий по временной нетрудоспособности) на банковские счета получателей на основе информации, предоставленной в банковские учреждения.

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