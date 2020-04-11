10:39 11 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.85
  • USD18.28
  • RUB0.25
  • RON4.11
  • UAH0.67
Поиск
Молдовагаз

Уточнение от "Молдовагаз": как передавать показания счетчиков

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (590)
509 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200411/29845760/utochnenie-moldovagaz-kak-peredavati-pokazanija-schetchikov.html

Как подчеркнули в "Молдовагаз" на время действия эпидемиологических предупреждений отключений потребителей от сети природного газа производиться не будет.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Перерыв в деятельности Центров по работе с потребителями АО "Молдовагаз" продлен еще на неделю, до 20 апреля.

Газ
© CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Изменения в квитанциях: в "Молдовагаз" представили подробности

"Решение принято в связи с последними распоряжениями комиссии по чрезвычайным ситуациям на фоне распространения коронавируса нового типа COVID-19", - отметили в компании.

В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону 1304 (для жителей Кишинева) или в территориальные подразделения, контакты которых указаны на официальном сайте "Молдовагаз".

Додон рассказал, что будет с курсом валют и тарифами на газ и электричество>>>

"Текущие показания приборов учета можно дистанционно передать посредством сайта "Молдовагаз", в том числе при оплате счета, а также позвонив по контактным телефонам газораспределительных предприятий. На время действия эпидемиологических предупреждений отключений потребителей от сети природного газа производиться не будет", - подчеркнули в компании.

Коронавирус в Молдове

В Молдове до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрирована тысяча 438 случаев заболевания инфекцией. Общее число выздоровевших достигло 56 человек, а скончавшихся - 29.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (590)

По теме

Заявление "Молдовагаз": что ждет жителей страны


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Семь дней в фотографиях: борьба с коронавирусом, запуск ракеты и вечная любовь
Карантин в нескольких населенных пунктах: привлекли армию и спасателей
Карантин в нескольких населенных пунктах: привлекли армию и спасателей
У нас все получится! Sputnik Молдова: работаем, оставаясь дома
У нас все получится! Sputnik Молдова: работаем, оставаясь дома

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться