Уточнение от "Молдовагаз": как передавать показания счетчиков

Как подчеркнули в "Молдовагаз" на время действия эпидемиологических предупреждений отключений потребителей от сети природного газа производиться не будет.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Перерыв в деятельности Центров по работе с потребителями АО "Молдовагаз" продлен еще на неделю, до 20 апреля.

"Решение принято в связи с последними распоряжениями комиссии по чрезвычайным ситуациям на фоне распространения коронавируса нового типа COVID-19", - отметили в компании.

В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону 1304 (для жителей Кишинева) или в территориальные подразделения, контакты которых указаны на официальном сайте "Молдовагаз".

Додон рассказал, что будет с курсом валют и тарифами на газ и электричество>>>

"Текущие показания приборов учета можно дистанционно передать посредством сайта "Молдовагаз", в том числе при оплате счета, а также позвонив по контактным телефонам газораспределительных предприятий. На время действия эпидемиологических предупреждений отключений потребителей от сети природного газа производиться не будет", - подчеркнули в компании.

Коронавирус в Молдове

В Молдове до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрирована тысяча 438 случаев заболевания инфекцией. Общее число выздоровевших достигло 56 человек, а скончавшихся - 29.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova