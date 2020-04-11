Ностальгия по Мэрцишору: видеоэкскурсия по галерее напомнила о празднике

Замечательный традиционный молдавский праздник завершился, всеми забытый из-за карантина, однако Дубоссарская картинная галерея напомнила о нем своей видеоэкскурсией по экспонатам.

ТИРАСПОЛЬ, 11 апр – Sputnik. Мэрцишоры – символы весны в Молдове, казалось бы, канули в Лету после завершения марта месяца. Но видеоэкскурсия Дубоссарской картинной галереи по представленным народными умельцами их вариантами возродила воспоминания о трогательной весенней традиции и навеяла ностальгию о докарантинных временах.

На видеоэкскурсии бело-красный символ предстает в различных формах и видах, сотканный, вязаный, сшитый. Невероятна фантазия тех, кто создавал эти рукодельные шедевры.

Все это работы юных мастеров и мастериц - участников конкурса на лучший сувенир "Мэрцишор-2020", который четвертый год подряд проводится в Дубоссарах, а в этом году он был посвящен 75-летию Великой Победы.

В творческом турнире приняли участие 215 ребят – учащихся школ города Дубоссары и сел Дубоссарского района, воспитанников учреждений дополнительного образования и домов культуры.

В связи с тем, что в Приднестровье из-за карантина и ЧП отменены все массовые мероприятия, на неопределенный срок перенесена церемония награждения победителей и призеров конкурса.

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