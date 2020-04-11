Президент Молдовы рассказал о пенсиях, тарифах и ценах на продукты питания

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что по большинству типов продуктов нет никаких предпосылок для повышения цен; за коммунальные услуги в период чрезвычайного положения из-за коронавируса платить не обязательно; а пенсионеров государство намерено поддержать.

Регулируются ли цены на продукты питания?

Глава республики заверил, что власти следят за ценами на продовольственные товары.

"В каких случаях возможно подорожание? Если выросли цены на производство или если есть дефицит. По большинству типов продуктов нет никаких предпосылок для повышения цен", - подчеркнул президент.

Как быть с"коммуналкой"?

По его словам, мелкие фермеры несут потери. "Люди вложились в теплицы, подготовили участки, а продавать урожай негде. То есть начиная с этих дней разрешена уличная торговля – это значит, что, к примеру, в двор жилого дома может приехать машина с овощами, где цены более доступны", - сказал Додон.

Президент напомнил, что было принято решение - на данном этапе люди не обязаны платить по счетам за коммунальные услуги.

"Более того, на определенный период, пока граждане не будут оплачивать квитанции, не будет штрафов и отключений. Что касается цен за газ и электричество, то они упали при импорте. Сейчас мы посмотрим, что можно сделать на внутреннем рынке", - сказал глава республики.

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Президент считает, что есть и должны быть основания для снижения тарифов на газ и электричество для конечных потребителей.

Что ждет молдавских пенсионеров?

По мнению президента, индексация либо увеличение пенсии должны производиться для тех бенефициаров, которые получают меньше трех-четырех тысяч леев. При этом, как полагает Додон, государству не стоит идти на такие меры в случае тех, кому начисляют больше этой суммы. Глава республики уточнил, что это не должно происходить до той поры пока размер маленьких пенсий не приблизится к высоким.

"Мы рассматриваем такой вариант, чтобы была социальная справедливость", - сказал Додон.

По его словам, обсуждается и возможность выделения дополнительной помощи для определенных категорий пенсионеров, у кого очень низкие доходы.

"Речь идет о том, чтобы государство дополнительно помогло с оплатой коммунальных услуг за этот период. Не назову точно сколько, но то, что мы изыщем средства, чтобы помочь пенсионерам, обещаю. Мы такое решение примем в ближайшее время", - добавил президент.

Также глава республики заверил, что в этом году пенсионеры обязательно еще раз получат от государства финансовую помощь, аналогичную той, что была перед зимними праздниками.

"Успеем сейчас – сделаем сейчас, исходя из средств. Не успеем сейчас… Пока не работает экономика с учетом коронавируса, у нас в два с половиной раза упали доходы в бюджет. Если не в течение пяти-шести дней, то сделаем все возможное, чтобы в ближайшие месяцы эту помощь пенсионеры получили", - пояснил Додон.

Коронавирус в Молдове

В Молдове до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрирована тысяча 438 случаев заболевания инфекцией. Общее число выздоровевших достигло 75 человек, а скончавшихся - 30.

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