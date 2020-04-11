Посольство России обратилось в МИДЕИ Молдовы: в чем причина

Российская дипмиссия выразила озабоченность в связи с непрекращающимися в Молдове актами вандализма в отношении памятников героям Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Посольство России в Молдове обратилось в министерство иностранных дел и европейской интеграции республики и мэрию Кишинева с просьбой расследовать акты вандализма в отношении памятников героям Великой Отечественной войны.

"Посольство России выражает озабоченность в связи с непрекращающимися в Молдове актами вандализма в отношении памятников героям Великой Отечественной войны", - сказано в сообщении посольства в Facebook.

В дипмиссии обратили внимание на последнюю "варварскую выходку" - разрушение мемориальной плиты с именами расстрелянных в годы фашистской оккупации советских граждан на месте, называемом в народе "кладбищем парашютистов" (часть парка на пересечении Балканского шоссе и улицы Каля Ешилор в Кишиневе).

Вандализм в Кишиневе © Photo : поискового отряда «Август»

Вандализм в Кишиневе © Photo : поискового отряда «Август»

Вандализм в Кишиневе © Photo : поискового отряда «Август»

Вандализм в Кишиневе © Photo : поискового отряда «Август» 1 / 4 © Photo : поискового отряда «Август» Вандализм в Кишиневе

До этого неизвестные разбили памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко на мемориале "Вечность" и надругались над постаментом легендарному танку Т-34 в селе Леушены.

"Посольство обратилось в министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы и мэрию Кишинева с просьбой о расследовании актов вандализма, наказании виновных и восстановлении разрушенного памятника", - подчеркнули в дипмиссии.

Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза и, к сожалению, на сегодняшний день в Молдове не осталось в живых ни одного Героя Советского Союза.

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