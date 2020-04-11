Минздрав: общее число выздоровевших от COVID-19 в Молдове достигло 75 человек

Рекорд по количеству выздоровевших в Молдове за сутки - всего выписаны 19 человек, которые ранее были госпитализированы с коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Общее число выздоровевших от COVID-19 в Молдове достигло 75 человек, заявила в субботу на брифинге глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

"Есть хорошие новости. Общее число выздоровевших достигло 75 человек. Вчера выписаны 19 пациентов, которые полностью здоровы", - заявила Думбрэвяну.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введенои действуетиз-за коронавируса. В стране зарегистрированы тысяча 438 случаев заболевания COVID-19. Скончались 29 пациентов с коронавирусом.

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