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Коронавирус

Минздрав: общее число выздоровевших от COVID-19 в Молдове достигло 75 человек

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200411/29847359/minzdrav-obschee-chislo-vyzdorovevshikh-ot-COVID-19-moldova-dostiglo-75-chelovek.html

Рекорд по количеству выздоровевших в Молдове за сутки - всего выписаны 19 человек, которые ранее были госпитализированы с коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Общее число выздоровевших от COVID-19 в Молдове достигло 75 человек, заявила в субботу на брифинге глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

"Есть хорошие новости. Общее число выздоровевших достигло 75 человек. Вчера выписаны 19 пациентов, которые полностью здоровы", - заявила Думбрэвяну.

Коронавирус в Молдове

Здание министерства здравоохранения
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Минздраве обнародовали свежие данные по ситуации с коронавирусом
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы тысяча 438 случаев заболевания COVID-19. Скончались 29 пациентов с коронавирусом.

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