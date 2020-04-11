Тираспольчанка с COVID-19 умерла в больнице

В Слободзейском госпитале умерла 63-летняя женщина, у которой подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция".

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Пожилая тираспольчанка, у которой ранее диагностировали наличие коронавируса нового типа, скончалась в больнице. Об этом сообщили в МВД Приднестровья в субботу.

"В Слободзейском инфекционном госпитале умерла 63-летняя тираспольчанка. Женщина с подтвержденным коронавирусом и двухсторонней пневмонией поступила в ЦРБ пару дней назад в тяжелом состоянии, также у нее были диагностированы множественные сопутствующие хронические заболевания. Несмотря на все усилия врачей, ее спасти не удалось", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к утру субботы в Слободзейском инфекционном госпитале в стационаре находится 87 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", из них трое несовершеннолетних.

"Состояние большинства пациентов средней степени тяжести. Самочувствие 45-летней женщины-медика, которая находилась в реанимации, улучшилось – ее перевели в терапевтическое отделение", - добавили в ведомстве.

В этом медучреждении в реанимации сейчас находятся шестеро человек: трое подключены к аппаратам ИВЛ, остальным назначена кислородная терапия.

Всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 94 жителей Приднестровья, одна из женщин лечится в Кишиневе. Один пациент выздоровел, а пятеро - скончались.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova