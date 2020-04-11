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Молдавских военных задействовали для дезинфекции почтовых отделений в Кишиневе

Молдавские военные дезинфицируют некоторые объекты в Кишиневе - фото

© Photo : Facebook / Alexandru Pînzari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200411/29848419/moldavskie-voennye-dezinfitsiruyut-nekotorye-obekty-chisinau.html

Полностью экипированные военнослужащие, за плечами которых баллоны со специальным раствором, дезинфицируют почтовые отделения и автомобили ГП "Почта Молдовы".

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Молдавских военных задействовали для дезинфекции почтовых отделений в Кишиневе. Об этом сообщил глава Минобороны Александр Пынзарь в субботу на своей странице в Facebook.

  • Молдавских военных задействовали для дезинфекции почтовых отделений в Кишиневе
    Молдавских военных задействовали для дезинфекции почтовых отделений в Кишиневе
    © Photo : Facebook / Alexandru Pînzari
  • Молдавских военных задействовали для дезинфекции почтовых отделений в Кишиневе
    Молдавских военных задействовали для дезинфекции почтовых отделений в Кишиневе
    © Photo : Facebook / Alexandru Pînzari
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© Photo : Facebook / Alexandru Pînzari
Молдавских военных задействовали для дезинфекции почтовых отделений в Кишиневе
"Не видите военную форму, но уверяю, что это наши военнослужащие, экипированные, чтобы предоставлять помощь. По запросу руководства ГП "Почта Молдовы" военных, поскольку они направлены действовать на благо страны и общества, задействовали для дезинфекции почтовых отделений на бульваре Штефана чел Маре, а также на улицах Пьяца Гэрий и Болгарская в столице", - отметил Пынзарь.

По его мнению, сотрудники почтовых отделений, как и полицейские, и военные, в настоящий период находятся на передовой, обслуживая граждан. "Солидарность жизненно важна для прекращения распространения инфекции COVID-19", - заявил министр.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (592)

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