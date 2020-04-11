Несколько больниц в Молдове будут принимать только пациентов с COVID-19

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Сразу несколько районных больниц в Молдове перепрофилированы под работу исключительно с пациентами, зараженными коронавирусом нового типа. Об этом на брифинге в субботу сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

"Как районная больница в Фалештах, так и медучреждение в Глодянах продолжат работу, но только по профилю COVID-19. Другие медуслуги в этих больницах временно оказывать не будут. Людей, нуждающихся в помощи, перенаправят в другие медучреждения", - сказала министр.

Отдельно она остановилась на работе больницы в Сороках. Напомним, что этот город закрыт на карантин.

"Вчера подтвердились случаи заражения коронавирусом среди медперсонала этого учреждения. Но речь идет о людях, которые не работали на тот момент, а находились в режиме самоизоляции дома. Были приняты меры так, что среди персонала, который на данный момент оказывает медпомощь, нет новых случаев заболевания", - пояснила Думбрэвяну.

Поэтому, по ее словам, "больница в Сороках будет работать, так как есть и возможности, и квалифицированный персонал, который на данный момент не заражен и может оказывать медицинскую помощь".

"Ситуация в этих трех больницах будет отслеживаться в дальнейшем", - отметила глава Минздрава.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Всего в стране подтверждено тысяча 438 случаев заболевания COVID-19. Зарегистрировано 75 выздоровевших и 30 смертей пациентов с коронавирусом.

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