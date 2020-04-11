Названы адреса в Кишиневе, где можно купить агропродукцию местных фермеров

Торговлю можно вести лишь при соблюдении всех правил безопасности, чтобы избежать распространения коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. На улицах Кишинева можно найти и купить агропродукцию местного производства. Столичная администрация опубликовала адреса торговых точек, где можно приобрести такие товары.

"В период чрезвычайного положения в секторах Кишинева разрешена уличная торговля для крестьянских хозяйств (фермеров) сельскохозяйственной продукцией собственного производства, в том числе посадочным и посевным материалом (из прицепа или автомагазина)", - отметил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

Торговые зоны, которые будут работать ежедневно с 06.00 до 14.00, по словам градоначальника, определены, исходя из решения претур.

Адреса торговых точек:

Ботаника: бульвар Куза-Водэ, 30/1, на пересечении с улицей Индепенденцей; бульвар Траян на пересечении с улицей Индепенденцей, 48; улица Матей Мило на пересечении с бульваром Дачия, Мунчештское шоссе, 170. © Sputnik / Miroslav Rotari Минcельхоз: владельцы теплиц больше всего страдают от COVID-19

Буюканы: улица Онисифор Гибу. 9; Каля Ешилор, 61/2; Каля Ешилор, 11.

Центр: улица Яловены, 94; Гренобля, 165,4, Измаильская, 90 (на парковке); Н. Тестемицану, 13 (парковка); Хынчештское шоссе, 86 (парковка).

Чеканы: улица Волунтарилор, 15.

Рышкановка: улица Мирон Костин, 13/1; Андрей Дога, 33.

Также разрешена торговля агропродукцией с 06.00 до 17.00 на специально отведенной территории на улице Кэрбунарий, 9. Этот участок находится в ведении муниципального предприятия "Центральный рынок".

"Любое другое место для продажи продукции этого рода запрещено. Те, кто нарушит режим, рискуют получить штраф", - заключил примар.

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Ранее решение о разрешении уличной торговли агропродукции местного производства приняли члены комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Всего в стране подтверждена тысяча 438 случаев заболевания COVID-19. Зарегистрировано 75 выздоровевших и 30 смертей пациентов с коронавирусом.

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