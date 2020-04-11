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Продажа овощей

Названы адреса в Кишиневе, где можно купить агропродукцию местных фермеров

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200411/29848884/nazvany-adresa-chisinau-gde-mozhno-kupit-agroproduktsiyu-mestnykh-fermerov.html

Торговлю можно вести лишь при соблюдении всех правил безопасности, чтобы избежать распространения коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. На улицах Кишинева можно найти и купить агропродукцию местного производства. Столичная администрация опубликовала адреса торговых точек, где можно приобрести такие товары.

"В период чрезвычайного положения в секторах Кишинева разрешена уличная торговля для крестьянских хозяйств (фермеров) сельскохозяйственной продукцией собственного производства, в том числе посадочным и посевным материалом (из прицепа или автомагазина)", - отметил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

Торговые зоны, которые будут работать ежедневно с 06.00 до 14.00, по словам градоначальника, определены, исходя из решения претур. 

Адреса торговых точек:

  • Ботаника: бульвар Куза-Водэ, 30/1, на пересечении с улицей Индепенденцей; бульвар Траян на пересечении с улицей Индепенденцей, 48; улица Матей Мило на пересечении с бульваром Дачия, Мунчештское шоссе, 170.
    Теплица.
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  • Буюканы: улица Онисифор Гибу. 9; Каля Ешилор, 61/2; Каля Ешилор, 11.
  • Центр: улица Яловены, 94; Гренобля, 165,4, Измаильская, 90 (на парковке); Н. Тестемицану, 13 (парковка); Хынчештское шоссе, 86 (парковка).
  • Чеканы: улица Волунтарилор, 15.
  • Рышкановка: улица Мирон Костин, 13/1; Андрей Дога, 33.
  • Также разрешена торговля агропродукцией с 06.00 до 17.00 на специально отведенной территории на улице Кэрбунарий, 9. Этот участок находится в ведении муниципального предприятия "Центральный рынок".
"Любое другое место для продажи продукции этого рода запрещено. Те, кто нарушит режим, рискуют получить штраф", - заключил примар.

Уличные торговцы
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Ранее решение о разрешении уличной торговли агропродукции местного производства приняли члены комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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