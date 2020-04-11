История беременной женщины, которая полностью вылечилась от COVID-19

Героиня этого материала - беременная женщина. Ее и ее будущего ребенка молдавские врачи спасли, вылечив от COVID-19.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. История, которая по-настоящему заставляет поверить в чудо: беременная женщина, в конце марта доставленная в Республиканскую клиническую больницу в тяжелом состоянии из-за коронавируса, полностью выздоровела. Ее уже выписали и отпустили домой.

"На 29-й неделе беременности у Феличии подтвердился коронавирус. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в отделение интенсивной терапии Республиканской клинической больницы "Тимофей Мошняги" 31 марта. Врачи ежедневно боролись за жизнь мамы и плода", - рассказали в Минздраве.

Уже 4 апреля беременную пациентку перевели в роддом №2 Кишинева, когда стало ясно, что состояние здоровья улучшилось. В этом медучреждении лечение продолжилось. А уже в пятницу, 10 апреля, Феличия отправилась домой. Женщина и ребенок победили COVID-19 – они абсолютно здоровы, заявили в Минздраве.

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"Инфекция COVID-19 сделала Феличию сильнее, смелее и решительнее в борьбе любой ценой за жизнь и здоровье своего ребенка. Как говорил Григоре Виеру: "Женщина преодолевает все, а потом плачет". Так и в случае Феличии, правда, она плачет от счастья ", - отметили в Минздраве.

Феличия стала второй беременной, которую вылечили в стране от COVID-19.

"Благодарим врачей, которые творят чудеса, дают надежду и борются за каждую жизнь. Мы преклоняемся перед ними за преданность делу, профессионализм и самоотверженность", - добавили в Минздраве.

Коронавирус в Молдове

Всего, по данным властей, в республике зарегистрировано 17 случаев заражения беременных женщин коронавирусом.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Всего в стране подтверждено тысяча 438 случаев заболевания COVID-19. Зарегистрировано 75 выздоровевших и 30 смертей пациентов с коронавирусом.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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