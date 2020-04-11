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Женщина с COVID-19 сбежала из больницы в Кишиневе: что заявили в полиции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (596)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200411/29850854/zhenschina-covid-19-sbezhala-iz-bolnitsy-chisinau-chto-zayavili-v-politsii.html

Так как беглянка подвергла риску заражения других людей, то может получить штраф в 22,5-25 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. В загар чрезвычайного положения из-за коронавируса 39-летняя женщина сбежала из столичной больницы "Святого Архангела Михаила", куда ее госпитализировали с COVID-19. Представители медучреждения обратились в полицию.

Наручники.
© Sputnik /
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По данным правоохранительных органов, женщина покинула больницу, потому что ей не нравились условиях содержания. Однако затем она вернулась в медучреждение, сообщила Sputnik пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

На данный момент выясняются все обстоятельства, почему женщина решила сбежать из больницы.

Так как она подвергла риску заражения других людей, пациентка может получить штраф в 22,5-25 тысяч леев.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Всего в стране подтверждена тысяча 438 случаев заболевания COVID-19. Зарегистрировано 75 выздоровевших и 30 смертей пациентов с коронавирусом.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (596)

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