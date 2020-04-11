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Премьер Великобритании Борис Джонсон

Состояние зараженного коронавирусом премьера Великобритании улучшается

© Sputnik / Алекс Макнотон
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200411/29851030/sostoyanie-zarazhennogo-koronavirusom-premera-great-britain-uluchshaetsya.html

Премьер-министр продолжает делать большие успехи, сообщили в офисе главы правительства Великобритании.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Состояние главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом нового типа, продолжает улучшаться. Об этом пишет РИА Новости, цитируя заявление представителя офиса британского премьера.

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Коронавирус у Бориса Джонсона был обнаружен в конце марта, премьер продолжал исполнять свои обязанности, находясь в  самоизоляции. Но спустя неделю состояние его здоровья ухудшилось, он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Подключение к ИВЛ ему не понадобилось. 9 марта сообщили о том, что Джонсона перевели в обычную палату.

"Премьер-министр продолжает делать большие успехи", - сообщили в офисе главы правительства Великобритании.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество подтвержденных случаев COVID-19 в этой стране составляет 74 тысячи 605. При это, скончались 8 тысяч 958, а выздоровели всего 590. Всего число инфицированных в мире превысило 1,7 миллиона.

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