Состояние зараженного коронавирусом премьера Великобритании улучшается

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Состояние главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом нового типа, продолжает улучшаться. Об этом пишет РИА Новости, цитируя заявление представителя офиса британского премьера.
"Премьер-министр продолжает делать большие успехи", - сообщили в офисе главы правительства Великобритании.
Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество подтвержденных случаев COVID-19 в этой стране составляет 74 тысячи 605. При это, скончались 8 тысяч 958, а выздоровели всего 590. Всего число инфицированных в мире превысило 1,7 миллиона.
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