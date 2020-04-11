В Молдове выявили 122 новых случая заболевания COVID-19

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. В Молдове выявлено еще 122 случая коронавируса нового типа. Об этом сообщил премьер Ион Кику на брифинге в субботу.

"После обработки 598 тестов подтвердились 122 случая инфекции COVID-19", - заявил глава кабмина.

По словам Кику, в Глодянах зарегистрировано 25 случаев заражения, в Кишиневе - 23, Сороках - 8, Кагуле и Фалештах - по 7, Чадыр-Лунге - 4, Криулянах, Единцах, Оргееве, Резине, Тараклии - по 3, Бричанах, Каушанах, Хынчшетах, Унгенах - по 2, Бельцах, Калараше, Комрате, Окнице - по 1, а в Приднестровье - 20 эпизодов.

"В Штефан-Водском районе, где у нас три населенных пункта находятся в карантине, сегодня не было выявлено ни одного случая. В 16 районах вместе с упомянутым выше сегодня не зарегистрирован ни один случай заражения", - сказал Кику.

По его словам, введенные молдавскими властями меры дают результаты.

"Со вчерашнего дня работает карантинный центр в Кишиневе, откуда уже были распределены порядка 25 людей в медучреждения. Все "скорые" везут пациентов с подозрением на коронавирус в карантинный центр. Есть, конечно, и исключения, - детей, людей в тяжелом состоянии и беременных женщин сразу везут сразу в медучреждения", - добавил Кику.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Общее число выздоровевших достигло 75, а умерших - 30.

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