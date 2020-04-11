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Ион Кику

Кику о ситуации с COVID-19: какие нарушения были зарегистрированы в Молдове

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200411/29851727/chicu-situatsia-covid-19-narusheniya-moldova.html

В правительстве рассказали о работе церквей, штрафах за нарушение режима чрезвычайного положения и самоизоляции, а также о пересечении границ Молдовы.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. В двух церквях Молдовы в субботу проводились службы в присутствии прихожан. Об этом сообщил на брифинге премьер страны Ион Кику.

"МВД доложило, что из 1400 церквей службы прошли в 323, но только при участии священнослужителей. В двух церквях службы провели в присутствии верующих. Полиция была вынуждена вмешаться, чтобы задокументировать эти случаи", - сказал Кику.

На время чрезвычайного положения в Молдове запрещено проводить богослужения внутри церквей с участием прихожан. 

Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу
© Sputnik / Константин Чалабов
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"Завтра большой праздник – Вербное воскресенье. Знаю, что тяжело оставаться дома в такой день, но призываю всех верующих, всех граждан отказаться завтра от похода в церковь", - отметил премьер.

Глава правительства считает, что таким образом удастся предотвратить еще большее число заражений.

"Завтра Пасха, которую отмечают граждане католического вероисповедания. Хочу поздравить их с праздником. Желаю вам крепкого здоровья. Сейчас очень непростой период, и очень жаль, что такой светлый праздник вынуждены отмечать в таких условиях", - добавил Кику.

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Богослужения в закрытом режиме

В приднестровском регионе в связи со стремительным распространением коронавируса решили, что все церковные богослужения будут проходить в закрытом режиме.

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© Sputnik
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"Посещение храмов, а также скопление людей на прилегающей территории запрещено. Оставайтесь дома ради своей же безопасности", - сообщают местные правоохранительные органы.

Протоколы за нарушение условий ЧП

Глава МВД Молдовы Павел Войку сообщил, что свыше семи тысяч сотрудников подразделений министерства задействованы в процессах по администрированию эпидемиологической ситуации. "Проверены шесть тысяч 236 человек, находящихся в режиме самоизоляции", - отметили в правительстве.

В страну за сутки въехали две тысячи 319 человек, из которых со стороны Румынии – 947, со стороны Украины – 1142.

"Получено 45 обращений о нарушении режима самоизоляции и составлено 49 протоколов", - добавили в кабмине.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Всего в стране подтверждено тысяча 560 случаев заболевания COVID-19. Зарегистрировано 75 выздоровевших и 30 смертей пациентов с коронавирусом.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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