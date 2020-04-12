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Образование

Приднестровским выпускникам могут упростить сдачу итоговых экзаменов

© CC0 / Pixabay / nastya_gepp
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200412/29845668/pridnestrovskim-vypusknikam-mogut-uprostit-sdachu-itogovykh-ekzamenov.html

В регионе пытаются свести к нулю все шероховатости, возникающие при внедрении из-за карантина нового способа обучения – онлайн на дому.

ТИРАСПОЛЬ, 12 апр – Sputnik. По предложению Минпроса Приднестровья контрольные работы, а также промежуточную аттестацию для учащихся 5-х, 8-х и 10-х классов проводить не будут. Об этом сказала руководитель ведомства Алла Николюк на совещании с главой исполнительной власти Александром Мартыновым.

"Если к началу мая эпидситуация нормализуется, то сроки сдачи экзаменов перенесут на период с 15 по 30 июня. В ином случае итоговую аттестацию и вовсе могут отменить. Однако об этом пока рано говорить", - уточнила она.

Дети за компьютером, фото из архива
© CC0 / sharpemtbr / Children
Онлайн учеба: в Приднестровье выпущена подборка лучших видео-уроков
При этом девятиклассники, скорее всего, будут проходить итоговые испытания только по двум обязательным учебным предметам – математика и родной язык (вместо четырех дисциплин).

Как сообщила Николюк, сформирован перечень предметов, которые следует проводить по видеосвязи. Речь идет о преподавании языков, точных и гуманитарных наук. Глава Минпроса также подчеркнула, что посредством онлайн-технологий до ребят доводят только блок информации, связанной с объяснением новой темы. То есть урок не длится как обычно.

Мартынов акцентировал внимание на том, чтобы дети не проводили слишком много времени за компьютером, так как это негативно может отразиться на их здоровье.

"Планируется, что в день на школьника придется не более пяти уроков с просмотрами образовательного видеоконтента", - отметил он.

Что касается таких предметов, как физическая культура, музыка, ИЗО и технология, то задания для самостоятельной работы носить письменный характер не будут. Педагоги в свою очередь смогут присылать ссылки на видеоуроки, чтобы ребята дома делали упражнения, поделки, рисовали и прослушивали музыкальные композиции.

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Теги:
дистанционные курсы, дистанционное образование, домашнее обучение, обучение, онлайн, карантин, Приднестровье


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