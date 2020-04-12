Гастролог делится советами, как правильно питаться на карантине

В связи с введением чрезвычайного положения из-за коронавируса и необходимостью пребывать на вынужденной самоизоляции вопрос о правильной покупке продуктов и их употреблении становится особенно актуальным.

ТИРАСПОЛЬ, 12 апр – Sputnik. В условиях самоизоляции важно сохранить здоровье и не набрать лишний вес. О том, как правильно это сделать, рассказывает гастроэнтеролог консультативной поликлиники Республиканской клинической больницы Приднестровья Наталья Донцу, сообщают в пресс-службе Минздрава.

"Если мы хотим быть здоровыми и энергичными, то наша еда ежедневно должна включать 8 незаменимых аминокислот, 16 витаминов, 60 минералов, 3 незаменимые жирные кислоты и сотню фитонутриентов. Выбор продуктов напрямую влияет на наше здоровье", - объясняет она.

Ежедневное меню

Правильный завтрак

По ее словам, правильное питание не требует использования деликатесов в виде красной икры или экзотических фруктов. Ежедневное меню должно включать разные источники белка - яйца, творог, мясо птицы или рыбу, полезных жиров - масла, жирную рыбу, орехи, а также цельнозерновые крупы и клетчатку - овощи и фрукты по сезону, как источник необходимых витаминов и минералов.

Как рассказывает Донцу, самый полезный завтрак - это всегда порция цельнозерновой каши (гречка, овес, рис) и источник белка (яичница, творог или мясо) или яичный омлет с овощами, бутерброд из цельнозернового хлеба с кусочком мяса, как вариант.

"Завтрак запускает в организме каскад гормонов, от которых зависит, будем мы жить в стройном теле или нет, будем переедать в течение дня или нет", - уточняет она.

Режим питания

Гастролог уверяет, что очень важен при этом режим питания, который является основой правильного пищеварения и обмена веществ.

"Завтрак в течение 1-2 часов после пробуждения. Приемы пищи через каждые 3-4 часа. Между приемами пищи не перекусывать, только пить чистую воду, чай или натуральный кофе без сахара и сливок. Ужин желательно за 2-3 часа до сна", - поясняет она.

Распределение еды

Донцу также делится "секретом тарелки", в которой на глаз можно распределить все столь важные для организма ингредиенты еды.

Дозы сахара и соли

"Делим ее пополам и одну половину заполняем овощами – это может быть овощное рагу, запеченные овощи, салат или суп-пюре. Вторую половину делим на две части: одну часть под гарнир (рис, гречка, картофель, спагетти), другую под белок (мясо, птица или рыба)", - расписывает она распределение блюд.

Как говорит специалист, некоторые продукты стоит полностью исключить из рациона. Это конфеты, торты, булочки, печенье, сладкую газировку, пакетированные соки, маргарин и все продукты с пальмовым жиром.

"Здоровое питание предполагает ограничение сахара и трансжиров в рационе. Избыточное потребление сахара оборачивается не только жиром вокруг талии, но и жировым поражением печени, развитием сахарного диабета, не проходящими воспалительными процессами и ослаблением иммунитета", - уверяет она.

При этом она считает, что не стоит прибегать к таким кардинальным мерам и полностью отказываться от сахара и соли.

"Соль необходима нашему организму в умеренном количестве, а сахар и все сладкое нужно правильно есть. В умеренных количествах и только в качестве десерта, после основной еды", - поясняет Донцу.

Вода и вегетарианство

Врач также обращает внимание на важность воды для организма, ведь все обменные процессы в нем протекают только с ее участием. К тому же вода выводит все токсины и шлаки. И для того, чтобы быть стройным и хорошо себя чувствовать, необходимо выпивать по стакану чистой воды за 20-30 минут до каждой еды.

Донцу развенчивает также миф о пользе обезжиренного питания или вегетарианства, когда из рациона исключается важный для организма жир и белок. По ее словам, обезжиренный рацион нарушает выработку половых гормонов, повышает холестерин, делает проблемной нашу кожу, волосы и ногти. Лишая себя белка, вегетарианцы лишают себя иммунитета, мышц, хорошего гормонального фона и не только.

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