Гастролог делится советами, как правильно питаться на карантине

ТИРАСПОЛЬ, 12 апр – Sputnik. В условиях самоизоляции важно сохранить здоровье и не набрать лишний вес. О том, как правильно это сделать, рассказывает гастроэнтеролог консультативной поликлиники Республиканской клинической больницы Приднестровья Наталья Донцу, сообщают в пресс-службе Минздрава.
"Если мы хотим быть здоровыми и энергичными, то наша еда ежедневно должна включать 8 незаменимых аминокислот, 16 витаминов, 60 минералов, 3 незаменимые жирные кислоты и сотню фитонутриентов. Выбор продуктов напрямую влияет на наше здоровье", - объясняет она.
Ежедневное меню
Правильный завтрак
Как рассказывает Донцу, самый полезный завтрак - это всегда порция цельнозерновой каши (гречка, овес, рис) и источник белка (яичница, творог или мясо) или яичный омлет с овощами, бутерброд из цельнозернового хлеба с кусочком мяса, как вариант.
"Завтрак запускает в организме каскад гормонов, от которых зависит, будем мы жить в стройном теле или нет, будем переедать в течение дня или нет", - уточняет она.
Режим питания
Гастролог уверяет, что очень важен при этом режим питания, который является основой правильного пищеварения и обмена веществ.
"Завтрак в течение 1-2 часов после пробуждения. Приемы пищи через каждые 3-4 часа. Между приемами пищи не перекусывать, только пить чистую воду, чай или натуральный кофе без сахара и сливок. Ужин желательно за 2-3 часа до сна", - поясняет она.
Распределение еды
Донцу также делится "секретом тарелки", в которой на глаз можно распределить все столь важные для организма ингредиенты еды.
Дозы сахара и соли
Как говорит специалист, некоторые продукты стоит полностью исключить из рациона. Это конфеты, торты, булочки, печенье, сладкую газировку, пакетированные соки, маргарин и все продукты с пальмовым жиром.
"Здоровое питание предполагает ограничение сахара и трансжиров в рационе. Избыточное потребление сахара оборачивается не только жиром вокруг талии, но и жировым поражением печени, развитием сахарного диабета, не проходящими воспалительными процессами и ослаблением иммунитета", - уверяет она.
При этом она считает, что не стоит прибегать к таким кардинальным мерам и полностью отказываться от сахара и соли.
"Соль необходима нашему организму в умеренном количестве, а сахар и все сладкое нужно правильно есть. В умеренных количествах и только в качестве десерта, после основной еды", - поясняет Донцу.
Вода и вегетарианство
Донцу развенчивает также миф о пользе обезжиренного питания или вегетарианства, когда из рациона исключается важный для организма жир и белок. По ее словам, обезжиренный рацион нарушает выработку половых гормонов, повышает холестерин, делает проблемной нашу кожу, волосы и ногти. Лишая себя белка, вегетарианцы лишают себя иммунитета, мышц, хорошего гормонального фона и не только.
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