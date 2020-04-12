Путь домой: еще 180 граждан Молдовы вернулись домой из России

Посольство Молдовы в России продолжит работу по обеспечению возвращения домой сограждан, оставшихся на территории РФ. По данным дипмиссии, есть не менее трех тысяч желающих, которые заполнили анкеты.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. В Молдову из России в субботу, 10 марта, вернулись еще 180 граждан республики. Перелет соотечественников организован чартерным рейсом Москва-Кишинев по предварительному согласованию с Комиссией по чрезвычайным ситуациям РМ.

Репатриация граждан стала возможной при непосредственной поддержке посольства Молдовы в России, министерства иностранных дел и европейской интеграции республики и авиакомпании FlyOne. Люди возвращаются на Родину из-за ситуации с коронвирусом в мире.

"Список пассажиров был составлен в соответствии с решением №6 от 26 марта Комиссии по чрезвычайным ситуациям. При этом приоритет предоставлялся семьям с детьми, студентам, лицам, находившимся на лечении и другим категориям граждан в трудном положении", - отметили в молдавской дипмиссии.

Всего с 21 марта по 11 апреля при содействии посольства Молдовы в Москве и других компетентных органов репатриировано тысяча 166 граждан.

"Посольство Молдовы в России продолжит работу по обеспечению возвращения наших граждан, оставшихся на территории Российской Федерации (не менее трех тысяч желающих, которые заполнили анкеты)", - добавили в посольстве.

Коронавирус в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 1,8 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.30 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло миллион 777 тысяч 666. Из них 404 тысячи 372 человека выздоровели, 108 тысяч 867 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (529 тысяч 951). Следом идут Испания (163 тысячи 27) и Италия (152 тысячи 271).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (130 тысяч 730), Германия (125 тысяч 452), Китай (83 тысячи 96), Великобритания (79 тысяч 885), Иран (70 тысяч 29), Турция (52 тысячи 167) и Бельгия (28 тысяч 18).

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В России, согласно представленным данным, 13 тысяч 584 заболевших, в Румынии - 5 тысяч 990, на Украине - 2 тысячи 511, а в Молдове - тысяча 560.

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