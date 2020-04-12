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Минздрав обнародовал обновленные данные по ситуации с коронавирусом

© Sputnik /
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (601)
97310
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200412/29853375/minzdrav-obnarodoval-obnovlennye-dannye-po-situatsii-s-koronavirusom.html

Глава Минздрава рассказала о том, в каком состоянии находятся пациенты, госпитализированные с коронавирусной инфекцией.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. К утру воскресенья, 12 апреля, в Молдове зарегистрированы тысяча 560 случаев заболевания коронавирусом нового типа, заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну на брифинге.

"К настоящему моменту подтверждены тысяча 560 случаев заражения коронавирусом нового типа", - сказала глава Минздрава.
Динамика заболеваемости COVID-19 в Молдове
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Динамика заболеваемости COVID-19 в Молдове

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© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Как отметила министр, всего проведено свыше семи тысяч тестов на коронавирус. По ее словам, в 121 случае речь идет об "импорте" инфекции в страну, а в тысяче 439 эпизодах передача вируса произошла внутри республики.

"К настоящему моменту в медучреждениях в тяжелом состоянии находятся 165 человек, в среднем - 429 пациентов", - отметила Думбрэвяну.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту выздоровели 94 человека, скончались - 30.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (601)

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