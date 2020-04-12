Минздрав обнародовал обновленные данные по ситуации с коронавирусом

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. К утру воскресенья, 12 апреля, в Молдове зарегистрированы тысяча 560 случаев заболевания коронавирусом нового типа, заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну на брифинге.
"К настоящему моменту подтверждены тысяча 560 случаев заражения коронавирусом нового типа", - сказала глава Минздрава.
"К настоящему моменту в медучреждениях в тяжелом состоянии находятся 165 человек, в среднем - 429 пациентов", - отметила Думбрэвяну.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту выздоровели 94 человека, скончались - 30.
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