Важно для учащихся IX и XII классов: что будет с экзаменами в этом году

Минобразования рассматривает несколько сценариев по проведению экзаменов для выпускников гимназий и лицеев.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Учащиеся IX и XII классов должны максимально мобилизоваться, что успешно сдать выпускные экзамены. Об этом заявил министр образования, культуры и исследования Игорь Шаров в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

По его словам, министерство делает все возможное, чтобы тестирование для девятиклассников и выпускные экзамены на степень бакалавра (БАК) для лицеистов проводились в обычных условиях.

"Министерство рассмотрело несколько сценариев по проведению экзаменов в конце учебного года. Ведем переговоры с коллегами из других стран. Применяемые методы везде одинаковые. Министерство выберет оптимальный вариант для учащихся", - сказал Шаров.

Впрочем, как обратил внимание глава Минобрзования, все зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в стране.

"В условиях, когда у нас будет возможность организовать экзамены, мы организуем. Если эпидемиологическая ситуация не позволит провести (БАК –ред.), тогда мы перейдем к другим методам, о которых сообщим. Конечно, нам бы хотелось, чтобы экзамены на степень бакалавра прошли в обычные сроки, но это зависит не от нас, а от развития эпидемиологической ситуации в стране", - пояснил министр.

Вне зависимости от формата экзаменов в этом году или условий, в которых они будут организованы, у выпускников средних и старших классов, в отличие от других учащихся, нет времени на отработку, поэтому сейчас, как никогда, они должны мобилизоваться, чтобы получить хорошие оценки.

"У выпускников уже нет времени на отработку. Эта категория учащихся должна максимально мобилизоваться перед экзаменами. Думаю, что организуем предтестирование онлайн в начале мая. Решение будет принято на следующей неделе", - добавил Шаров.

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Что заявил президент

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что решение по вопросу проведения экзаменов БАК будет принято в ближайшее время.

"Скорее всего, будет продлен период как для экзаменов, так и для поступления в вузы. Зачисление в высшие учебные заведения страны в этом году, скорее всего, начнется позднее", - сказал глава республики.

Как отметил президент, ему известно, что некоторые страны в регионе уже приняли подобные решения.

"Предстоит и нам принять. Если экзамены на степень бакалавра, к примеру, будут не в начале, а в конце июня или даже в начале июля, нужно чтобы сохранялась возможность отправиться на учебу в другие страны. Поэтому надо учитывать процесс зачисления вузы как в Молдове, так и в других государствах", - отметил Додон.

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