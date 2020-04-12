За последние сутки из молдавских больниц выписаны 19 человек, которые ранее были госпитализированы с коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Общее число выздоровевших от COVID-19 в Молдове достигло 94 человек. Об этом заявила на брифинге в воскресенье глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

"За вчерашний день выписаны 19 человек. Хочу поблагодарить медицинский персонал за вклад и за всю их работу", - сказала министр.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Всего в стране подтверждено тысяча 560 случаев заболевания COVID-19. Зарегистрировано также 30 смертей пациентов с коронавирусом.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova