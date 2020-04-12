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Общее число выздоровевших от COVID-19 в Молдове достигло 94 человек

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (601)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200412/29853806/obschee-chislo-vyzdorovevshikh-ot-covid-19-moldova-dostiglo-94-chelovek.html

За последние сутки из молдавских больниц выписаны 19 человек, которые ранее были госпитализированы с коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Общее число выздоровевших от COVID-19 в Молдове достигло 94 человек. Об этом заявила на брифинге в воскресенье глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

"За вчерашний день выписаны 19 человек. Хочу поблагодарить медицинский персонал за вклад и за всю их работу", - сказала министр.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Всего в стране подтверждено тысяча 560 случаев заболевания COVID-19. Зарегистрировано также 30 смертей пациентов с коронавирусом.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (601)


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