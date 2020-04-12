Минздрав показал работу центра COVID-19 в Кишиневе - фото

Пациенты распределяются, исходя из их состояния здоровья. В красную зону помещаются люди в тяжелом состоянии, в желтую - в средней степени тяжести, а в зеленую - в удовлетворительном.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. На данный момент в карантинном центре на территории "Молдэкспо" в Кишиневе находятся 30 человек, из которых двое в тяжелом состоянии. Такие данные приводит министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Открытый за рекордные сроки центр COVID-19 сегодня обеспечивает распределение лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию нового типа и их перевод в медицинские учреждения", - отметили в Минздраве.

По данным ведомства, в работе карантинного центра задействованы свыше 150 медработников и 30 волонтеров из Государственного университета медицины и фармации имени Н. Тестемицану. Они, как пояснили в министерстве, находятся на "передовой" борьбы за здоровье людей.

"Пациенты распределяются, исходя из их состояния здоровья. В красную зону помещаются люди в тяжелом состоянии, в желтую - в средней степени тяжести, а в зеленую - в удовлетворительном", - отметили в министерстве.

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну пояснила, что центр COVID-19 - это та платформа, куда помещают людей, где берут анализы и, в зависимости от результата тестирования, распределяют дальше.

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"Те граждане, у которых удовлетворительное состояние и они не входят в группу риска (в зависимости от возраста, от проблем со здоровьем) могут быть отправлены лечиться на дому под наблюдением семейного врача. Те, у кого есть проблемы со здоровьем, пациенты в возрасте или те, у кого нет условий для самоизоляции, также будут помещаться в медучреждение Consructorul, куда определяют только людей с COVID-19", - отметила министр.

Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан, говоря о работе карантинного центра, сообщил, что обустроены три павильона, из которых два полностью функциональны, а еще один находится на этапе завершения.

Столичный градоначальник поблагодарил врачей Национальной армии Молдовы и всех, кто помог организовать в рекордные сроки работу этого центра.

"И пациенты, и медики будут ежедневно получать питание. Тем медработникам, кто нуждается во временном жилье, организуем и это", - сказал Чебан.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране - тысяча 560 случаев заболевания COVID-19. К настоящему моменту выздоровели 94 человека, скончались - 30.

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