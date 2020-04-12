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Анализы крови

Еще один летальный исход пациента с COVID-19: умер тираспольчанин

© AP Photo / Jens Meyer
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (609)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200412/29856327/esche-odin-letalnyy-iskhod-patsienta-s-covid-19-umer-tiraspolchanin.html

В реанимации Слободзейского инфекционного госпиталя умер мужчина 1959 года рождения, у которого подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция".

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Тираспольчанин, у которого ранее диагностировали наличие коронавируса нового типа, скончался в больнице. Об этом сообщили в МВД Приднестровья в воскресенье.

"Сегодня в реанимации Слободзейского инфекционного госпиталя умер мужчина 1959 года рождения. Тираспольчанин в крайне тяжелом состоянии был доставлен в ЦРБ из пульмонологического отделения РКБ 29 марта. Все это время он находился в реанимации, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщили в правоохранительных органах приднестровского региона.

Стационар
© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общее число выздоровевших от COVID-19 в Молдове достигло 94 человек
По данным источника, у мужчины подтвердился COVID-19, а также была диагностирована двухсторонняя вирусно-бактериальная пневмония. Кроме того, у него выявили сахарный диабет.

"Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось", - заключили в ведомстве.

Число больных COVID-19 в Приднестровье превысило 100 человек.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Всего в стране - тысяча 560 случаев заболевания COVID-19. Зарегистрировано 94 выздоровевших и 31 смерть пациентов с коронавирусом.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (609)

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