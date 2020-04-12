Нацтобор конкурса "Живая классика" в Молдове: определены лучшие юные чтецы

Завершающую часть финала национального отбора конкурса, как и первую, заочную, пришлось проводить в онлайн-режиме.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. В Молдове определены победители республиканского финала Международного конкурса юных чтецов "Живая классика".

Организаторы проекта - Фонд "Живая классика" при поддержке министерства просвещения России и Россотрудничества. Конкурс проводился Российским центром науки и культуры в Кишиневе при содействии районных и муниципальных Управлений образования республики.

В этом году, как отметили в представители Россотрудничества в Молдове, по результатам отборочных туров в национальный финал конкурса вышли более 100 школьников в возрасте от 10 до 17 лет из большинства районов и городов республики.

"Компетентное жюри оценивало чтение по следующим критериям: органичность выбранного произведения исполнителю, способность оказывать эстетическое, интеллектуальное, эмоциональное воздействие на слушателей, грамотность и выразительность речи. Завершающую часть финала, как и первую, заочную, пришлось проводить в режиме онлайн", - отметили в структуре.

Победила ученица 11 класса кишиневского театрального лицея Ксения Ясыр, которая прочитала рассказ Тэффи "О нежности".

На втором месте - 14-летняя школьница из села Кицканы, Слободзейского района Ксения Кёру. Она зачитала отрывок из повести Чингиза Айтматова "Материнское поле".

Третья строчка - у шестиклассника кишиневского теоретического лицея имени Н. Милеску-Спэтару Давида Терзи, прочитавшего рассказ Л. Гераскиной "В стране невыученных уроков".

Жюри также отметило поощрениями ученицу 5 класса лицея имени Д. Карачобана города Комрата Ксению Великогло (А.П. Чехов. "Каштанка"), семиклассника кишиневского лицея имени А.С. Пушкина Андрея Мурина (И.С. Тургенев. Два четверостишия) и 10-летнюю Марию Мунтян, ученицу кишиневского лицея имени Н.В. Гоголя.

"Победители, призеры и участники финала будут награждены соответствующими дипломами. Победители представят Республику Молдова на международном финале конкурса, который пройдет с 18 мая по 1 июня в открытом онлайн-формате. И, конечно, они как лидеры странового этапа получат путевки в международный детский центр "Артек", - отметили в представительстве Россотрудничества.

История конкурса и участие в нем Молдовы

Конкурс "Живая классика", вернее, его изначальная, российская версия, начала свою жизнь в 2008 году. В рамках литературного состязания участники читают вслух отрывки из своих любимых прозаических произведений, которые они выбирают сами. С 2013 года конкурс приобрел статус международного. В том же году в чтениях приняли участие и представители Молдовы – в тройку победителей попал шестиклассник из Молдовы.

В 2014 году девочка из села Авдарма Ольга Трандафилова стала абсолютным победителем международного финала конкурса, зачитав фрагмент из романа Чингиза Айматова "Плаха".

В 2016 году в тройку призеров попал Алексей Семенов из Кишинева. Он прочитал отрывок из произведения Марка Твена "Том Сойер". В 2017 году наша соотечественница Рената Гамурару была в числе 10 суперфинансистов.

Конкурс проходит для всех детей, желающих попробовать свои силы в выразительном чтении прозаического произведения наизусть, тем самым уже со школьных лет глубоко вникая в русскую и мировую классику.

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