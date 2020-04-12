17:56 12 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.85
  • USD18.28
  • RUB0.25
  • RON4.11
  • UAH0.67
Поиск
Врач

В Молдове подтвердили 102 новых случая заболевания COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (609)
724 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200412/29857090/moldova-podtverdili-102-novykh-sluchaya-zabolevaniya-covid-19.html

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Республике Молдова достигло 1662.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. В Молдове выявлено еще 102 случая заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на брифинге в воскресенье.

"После обработки 439 тестов подтвердились 102 случая инфекции COVID-19", - заявила министр.
Статистика заболеваемости COVID-19 в Молдове на 12 апреля
© Sputnik / Алена Матвеева
Статистика заболеваемости COVID-19 в Молдове на 12 апреля

Центр COVID-19 в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Минздрав показал работу центра COVID-19 в Кишиневе - фото
По ее словам, на этот раз речь идет только о передаче вируса внутри страны, "импорта" инфекции зарегистрировано не было. В Кишиневе выявлено 27 случаев заражения, в Глодянах - 14, в Фалештах - 12, Оргееве - 5, Комрате, Единцах, Яловенах, Тараклии - по 3, Кагуле, Сынджерей, Штефан-Водэ - по 2, в Бельцах, Кантемире, Дрокии, Леова, Окнице, Резине, Страшенах, Унгенах - по 1, а в Приднестровском регионе - 18.

Победить угрозу вместе: волонтеры помогают бороться с коронавирусом>>>

Премьер Ион Кику отметил, что уже восьмой день число новых случаев ниже антирекорда, который был зафиксирован 4 апреля.

"Считаем, что находимся на этапе стабилизации ситуации с этим вирусом в Молдове. Восемь дней - достаточный период, чтобы надеяться на это и делать вывод, что число случаев стабилизировалось. Конечно, это не означает, что на данном этапе мы должны ослабить тот строгий режим, который действует. Это лишь означает то, что установленные меры дают результат", - сказал Кику.

Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Талмаза, где введен карантин
© Photo : Facebook / Alexandru Pînzari
Населенные пункты в Молдове, закрытые на карантин - фото
9
Глава правительства отметил, что введенный в четырех населенных пунктах карантинный режим будет действовать столько, сколько потребуется. "Вчера не было выявлено ни одного случая в Штефан-Водэ, а сегодня - два. Но в этот раз нет ни одного случая в Сороках", - сказал Кику.

По его словам, всего в 15 районах страны за сутки не было зарегистрировано ни одного заразившегося.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту выздоровели 94 человека, скончались - 31.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (609)

По теме

Еще один летальный исход пациента с COVID-19: умер тираспольчанин


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Семь дней в фотографиях: борьба с коронавирусом, запуск ракеты и вечная любовь
Мир отмечает День космонавтики
Гагарин, Терешкова, Леонов покорили космос и мир изменился - видео
Карта Агро
Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться