В Молдове подтвердили 102 новых случая заболевания COVID-19

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. В Молдове выявлено еще 102 случая заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на брифинге в воскресенье.

"После обработки 439 тестов подтвердились 102 случая инфекции COVID-19", - заявила министр.

© Sputnik / Алена Матвеева Статистика заболеваемости COVID-19 в Молдове на 12 апреля

По ее словам, на этот раз речь идет только о передаче вируса внутри страны, "импорта" инфекции зарегистрировано не было. В Кишиневе выявлено 27 случаев заражения, в Глодянах - 14, в Фалештах - 12, Оргееве - 5, Комрате, Единцах, Яловенах, Тараклии - по 3, Кагуле, Сынджерей, Штефан-Водэ - по 2, в Бельцах, Кантемире, Дрокии, Леова, Окнице, Резине, Страшенах, Унгенах - по 1, а в Приднестровском регионе - 18.

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Премьер Ион Кику отметил, что уже восьмой день число новых случаев ниже антирекорда, который был зафиксирован 4 апреля.

"Считаем, что находимся на этапе стабилизации ситуации с этим вирусом в Молдове. Восемь дней - достаточный период, чтобы надеяться на это и делать вывод, что число случаев стабилизировалось. Конечно, это не означает, что на данном этапе мы должны ослабить тот строгий режим, который действует. Это лишь означает то, что установленные меры дают результат", - сказал Кику.

Глава правительства отметил, что введенный в четырех населенных пунктах карантинный режим будет действовать столько, сколько потребуется. "Вчера не было выявлено ни одного случая в Штефан-Водэ, а сегодня - два. Но в этот раз нет ни одного случая в Сороках", - сказал Кику.

По его словам, всего в 15 районах страны за сутки не было зарегистрировано ни одного заразившегося.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту выздоровели 94 человека, скончались - 31.

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