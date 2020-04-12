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Молдавские леи

Власти Молдовы рассматривают возможность повышения зарплат в медсекторе

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200412/29858333/vlasti-moldova-rassmatrivayut-vozmozhnost-povyshenia-zarplata-medsektor.html

Некоторые меры дополнительной поддержки медицинских работников в республике планируется утвердить уже 13 апреля.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Молдавские власти рассматривают возможность повышения зарплат в сфере медицины. Об этом заявил премьер страны Ион Кику на брифинге в воскресенье.

Добровольцы привезли мед в больницу
© Photo : Никонор Негру
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Глава правительства напомнил, что решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям установлена сумма в 16 тысяч леев для каждого госслужащего, кто был заражен коронавирусом при исполнении служебных обязанностей. Речь идет об единовременном пособии.

"Есть очень много предложений, чтобы расширить число этих людей, чтобы помощь получали не только те, кто непосредственно контактировал с пациентами, но и те, кто работает в медучреждениях, полиции. Мы рассматриваем эту возможность", - сказал Кику.

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По словам премьера, приоритет властей – достаточно мотивировать сотрудников бюджетного сектора и, в первую очередь, врачей.

"Примем решение в этом смысле завтра, когда обсудим данный вопрос и на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям", - подчеркнул Кику.

Врач в больнице, архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
Список медработников, зарплату которых увеличат на 100%, может быть расширен
Глава кабмина также обратил внимание, что согласно принятым ранее решениям Комиссии по ЧС, за март для довольно большого числа представителей медучреждений выплачивается дополнение к зарплате в размере 100%.

Также, по его словам, в Минфине и Кассе медстрахования уже провели ряд расчетов. Помимо уже произведенного с 1 апреля повышения на 10% власти намерены выступить с предложением о более существенном увеличении зарплат в медицинской сфере.

То есть, как пояснил премьер, "чтобы это была не единовременная выплата, а настоящее проявление большей заботы государства и общества по отношению к медсистеме".

"Понятно, что необходимо выделить и финансовые средства. Найдем их, но думаю, что общество нас поддержит, когда речь идет о существенном увеличении зарплат в медицинской системе Молдовы", - отметил Кику.

Премьер еще раз поблагодарил медработников за их труд в непростых условиях борьбы с коронавирусом нового типа.

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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Республике Молдова достигло тысячи 662. К настоящему моменту выздоровели 94 человека, скончались - 31.

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Тема:
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