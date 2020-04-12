22:44 12 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.85
  • USD18.28
  • RUB0.25
  • RON4.11
  • UAH0.67
Поиск
Врач

Еще одна смерть пациента с COVID-19 в Молдове - данные Минздрава

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (611)
486 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200412/29858946/esche-odna-smert-patsienta-covid-19-moldova-dannye-minzdrav.html

Таким образом, за сутки скончались двое человек - об одном смертельном исходе сообщили после обеда, а о втором - уже вечером.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Еще один пациент с коронавирусом нового типа скончался в воскресенье в Молдове. Такие данные приводит Минздрав.

"Речь идет о 60-летней женщине из Штефан-Водэ, которая находилась в районной больнице Каушан. Число смертей в Молдове достигло 32. Выражаем соболезнования семье", - сказано в сообщении министерства.
Врач
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
В Молдове подтвердили 102 новых случая заболевания COVID-19

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Республике Молдова достигло тысячи 662. К настоящему моменту выздоровели 94 человека.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (611)

По теме

В Молдове подтвердили 102 новых случая заболевания COVID-19


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Талмаза, где введен карантин
Населенные пункты в Молдове, закрытые на карантин - фото
Ансамбль Александрова поет в поддержку Италии
Ансамбль имени Александрова спел в поддержку Италии - видео
Карта Агро
Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться