Еще одна смерть пациента с COVID-19 в Молдове - данные Минздрава

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Еще один пациент с коронавирусом нового типа скончался в воскресенье в Молдове. Такие данные приводит Минздрав.
"Речь идет о 60-летней женщине из Штефан-Водэ, которая находилась в районной больнице Каушан. Число смертей в Молдове достигло 32. Выражаем соболезнования семье", - сказано в сообщении министерства.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Республике Молдова достигло тысячи 662. К настоящему моменту выздоровели 94 человека.
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