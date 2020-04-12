Еще одна смерть пациента с COVID-19 в Молдове - данные Минздрава

Таким образом, за сутки скончались двое человек - об одном смертельном исходе сообщили после обеда, а о втором - уже вечером.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Еще один пациент с коронавирусом нового типа скончался в воскресенье в Молдове. Такие данные приводит Минздрав.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Республике Молдова достигло тысячи 662. К настоящему моменту выздоровели 94 человека.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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