Страстная неделя: что можно и нельзя делать

Пасху предваряет начавшаяся в понедельник, 13 апреля, Страстная неделя или Страстная седмица. Она же Святая неделя, она же Белая неделя. Каждый из ее семи дней имеет особое значение в контексте религиозных обрядов и значения веры христиан в воскрешение Иисуса Христа.
Во время Страстной недели нельзя есть вареную пищу с маслом – кроме четверга и субботы, в остальные дни – сухоядение (сырые овощи/фрукты, можно хлеб, мед и орехи), а в Страстную пятницу – не едят вовсе до самого выноса Плащаницы, а после – лишь хлеб и воду.
Понедельник, 13 апреля
Согласно Новому завету, в этот день, Великий понедельник, Иисус проклял дерево смоковницы (инжира), покрытое зелеными листьями, но совсем бесплодное. После проклятия дерево тут же засохло. Считается, что это чудо имеет такую мораль: каждый миг человек должен быть готов к встрече с Богом, чтобы не оказаться тогда духовно пустым и бесплодным. При чем здесь дерево, в Евангелие не уточняется.
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Великий понедельник в народной традиции называют "чистым". В этот день принято убирать дом: красить, мыть, чистить. Запрещены всякие раздоры, сквернословие и нечистые помыслы. Из еды разрешены хлеб, овощи и фрукты, кое-кто даже обходится без еды и воды в принципе. Нельзя петь и танцевать.
Вторник, 14 апреля
Принято заканчивать штопку, стирку и глажку одежды, выбирают скатерть, которой накроют праздничный стол. Разрешается есть горячую пищу, но без растительного масла. Покупают продукты для пасхального стола. День поучений.
Среда, 15 апреля
В этот день, согласно Евангелие, Иуда предал Христа. В народной традиции день считался апогеем разгула нечисти, которая особо охоча до женщин и старается сбить их с пути истинного. Женщинам в этот день предписывалось строгое поведение, также им запрещалось шить, прясть и вообще заниматься рукоделием. Считалось, что острые предметы, используемые при рукоделии, притягивают к себе нечистую силу.
В этот день заканчивают работы по благоустройству дома и начинают покупать яйца для окрашивания на Пасху. По поверью, яйца, купленные в этот день, долго не испортятся и идеально окрасятся. Принято употреблять еду без масла.
Четверг, 16 апреля
В народе этот день известен как Чистый четверг. Встают обычно очень рано, купаются, моются, так как считается, что вода в этот день обладает целебной силой, а само купание и молитва помогают сберечь здоровье всей семьи на целый год. Начинают готовить куличи. Принято причащаться, а также класть на стол хлеб и освященную соль.
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Детям покупают обновки. Однако деньги желательно не давать, поскольку они напоминают о предательстве Иуды.
Считалось, что хозяйки должны до окончания четверга закончить всю основную подготовку к Пасхе.
Пятница, 17 апреля
Страстная пятница — самый строгий предпасхальный день, в который нельзя ничего делать по дому, петь, танцевать и слушать музыку.
Согласно народной традиции, к этому времени вся подготовка к Пасхе уже должна быть закончена, в знак уважения к страстям Христовым вся работа в этот день под строгим запретом.
В память о страданиях Христа запрещено употребление пищи. Неотъемлемой частью богослужений в этот день является Плащаница — плат большого размера с изображением тела Иисуса Христа в гробу. По преданию, Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса Христа после Его крестных страданий и смерти в Туринскую Плащаницу. Есть запрещено до ее выноса на вечернем богослужении.
Суббота, 18 апреля
Этот день считается днем покоя. В субботу вспоминают о захоронении Иисуса, а также о Его победе над смертью в аду и вхождении в рай. Заканчивают красить яйца и собирать пасхальную корзину. Вечером в церквях проводят Святую литургию, после которой объявляют благую весть о Воскресении Христовом. В субботу заканчивается Большой пост.
В субботу в храме Горба Господня в Иерусалиме совершается церемония, которая известна как схождение Благодатного огня. Затем лампады с частицами огня развозят по епархиям, которые встречают Пасху по православному обряду. Частицы огня ежегодно привозят и в Молдову.
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