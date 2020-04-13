Как расследуют в Молдове случаи осквернения памятников ВОВ

Акты вандализма в отношении памятников Великой Отечественной войны – проблема, которая носит комплексный характер в Молдове. Чтобы понять, что толкает людей на осквернение памяти и истории собственной страны, нужно посмотреть на этот вопрос шире.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. В Молдове за последние годы ни разу не нашли и не наказали тех, кто виновен в осквернении памятников героям Великой Отечественной войны. Об этом Sputnik заявил руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

По его словам, подобные случаи регистрируются один или несколько раз в год. В одном из последних эпизодов неизвестные разрушили мемориальную плиту с именами расстрелянных в годы фашистской оккупации советских граждан на месте, называемом в народе "кладбищем парашютистов" (часть парка на пересечении Балканского шоссе и улицы Каля Ешилор в Кишиневе).

Вандализм в Кишиневе © Photo : поискового отряда «Август»

Вандализм в Кишиневе © Photo : поискового отряда «Август»

Вандализм в Кишиневе © Photo : поискового отряда «Август»

Вандализм в Кишиневе © Photo : поискового отряда «Август» 1 / 4 © Photo : поискового отряда «Август» Вандализм в Кишиневе

До этого разбили памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко на мемориале "Вечность" и надругались над постаментом легендарному танку Т-34 в селе Леушены.

В большинстве своем, по мнению Петровича, подобные акты вандализма носят бытовой характер.

"Люди просто на просто не знают, чем себя занять, и делают такие вещи. Спланированное осквернение памятника произошло в 2018 году, когда танк в Леушенах облили краской. Тогда мы писали заявление, и было четко понятно, что эта была организованная акция", - сказал собеседник.

Речь идет о том случае, когда сторонники одного из прорумынских политиков не просто осквернили памятник, но даже запечатлели это на фотографии и поделились ими в интернете. Однако наказание за это они не получили – прокуроры отказалась искать виновных.

"Что касается расследования, то, к сожалению, по моим данным, за все время никого не нашли, и не наказали. В том числе, и в истории, связанной с осквернением танка в Леушенах", - добавил Петрович.

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Как не нашли и виновных в осквернении памятной мраморной плиты, которая находилась на уцелевшей стене долговременной огневой точки №417 близ села Кошница Дубоссарского района Молдовы. Ее установили летом 2019-го молдавские поисковики, как дань памяти тем, кто пожертвовал жизнью ради свободы грядущих поколений. Но уже осенью того же года неизвестные разбили памятную плиту.

© Photo : Face Неизвестные осквернили памятную мраморную плиту, установленную на уцелевшей стене долговременной огневой точки №417 близ села Кошница Дубоссарского района Молдовы

Как рассказал Петрович, ее уже восстановили и в ближайшее время установят обратно.

Он обратил внимание, что вандализм и преступления такого характера происходят тайно и обнаруживаются тогда, когда на месте происшествия уже никого нет, и поэтому очень сложно выяснить, кто это сделал, если не было свидетелей.

По мнению председателя Национального координационного комитета "Победа", когда в стране есть определенные политические и общественные силы, которые такие вещи инспирируют и пытаются принизить и извратить вклад советского солдата в Великую Победу над фашизмом, то безусловно, это связанные между собой явления.

Опыт других стран

Петрович пояснил, что наказание за вандализм предусмотрено в Уголовном кодексе Молдовы.

"Это прописано, но это как бы уже следствие, а причина — отрицание подвига Великой Отечественной войны, пересмотр истории и фальсификация истории. В той же России, в той же Республике Беларусь за это предусмотрено наказание по новому законодательству. У них введены специальные нормы для того, чтобы это предотвращать на этапе еще только каких-то заявлений. У нас такого нет", - подчеркнул собеседник.

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Истории ВОВ в школе уделяется мало часов

Председатель Национального координационного комитета "Победа" обратил внимание и на вопрос изучения истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны в школьной программе. Этой теме посвящено всего два часа, что, по мнению многих экспертов, достаточно мало.

"Два часа по очень неоднозначной информации, представленной в учебниках, где четыре строчки уделяется Ясско-кишиневской операции, и гораздо больше участию румынской армии во Второй мировой войне, чем освобождению Молдавии", - сказал Петрович.

При этом он отметил, что намерен обратиться с письмом к министерству образования по поводу этого вопроса, с учетом последнего случая вандализма.

"У нас есть хорошая законодательная база, есть принятый в 2017 году Закон о режиме воинских памятников и захоронений, где прописано, что для нашей страны необходимо сохранять историю о Великой Отечественной войне. У нас есть Соглашение о мужестве и героизме стран народов участников СНГ 2011 года, где тоже это прописано", - пояснил Петрович.

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Кроме того, как добавил эксперт, у Молдовы есть и международные и внутренние документы в этом смысле.

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