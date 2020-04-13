09:01 13 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.77
  • USD18.09
  • RUB0.24
  • RON4.09
  • UAH0.66
Поиск
Мемориал Великой Отечественной войны близ Леушен

Как расследуют в Молдове случаи осквернения памятников ВОВ

© Facebook / Национальный Координационный Комитет "Победа"
Общество
Получить короткую ссылку
2810
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200413/29859450/kak-rassleduyut-moldova-sluchai-oskverneniya-pamyatnikov-vov.html

Акты вандализма в отношении памятников Великой Отечественной войны – проблема, которая носит комплексный характер в Молдове. Чтобы понять, что толкает людей на осквернение памяти и истории собственной страны, нужно посмотреть на этот вопрос шире.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. В Молдове за последние годы ни разу не нашли и не наказали тех, кто виновен в осквернении памятников героям Великой Отечественной войны. Об этом Sputnik заявил руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

По его словам, подобные случаи регистрируются один или несколько раз в год. В одном из последних эпизодов неизвестные разрушили мемориальную плиту с именами расстрелянных в годы фашистской оккупации советских граждан на месте, называемом в народе "кладбищем парашютистов" (часть парка на пересечении Балканского шоссе и улицы Каля Ешилор в Кишиневе).

  • Вандализм в Кишиневе
    Вандализм в Кишиневе
    © Photo : поискового отряда «Август»
  • Вандализм в Кишиневе
    Вандализм в Кишиневе
    © Photo : поискового отряда «Август»
  • Вандализм в Кишиневе
    Вандализм в Кишиневе
    © Photo : поискового отряда «Август»
  • Вандализм в Кишиневе
    Вандализм в Кишиневе
    © Photo : поискового отряда «Август»
1 / 4
© Photo : поискового отряда «Август»
Вандализм в Кишиневе

До этого разбили памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко на мемориале "Вечность" и надругались над постаментом легендарному танку Т-34 в селе Леушены.

В большинстве своем, по мнению Петровича, подобные акты вандализма носят бытовой характер.

Посольство России в Молдове
© Sputnik / Родион Прока
Посольство России обратилось в МИДЕИ Молдовы: в чем причина

"Люди просто на просто не знают, чем себя занять, и делают такие вещи. Спланированное осквернение памятника произошло в 2018 году, когда танк в Леушенах облили краской. Тогда мы писали заявление, и было четко понятно, что эта была организованная акция", - сказал собеседник.

Речь идет о том случае, когда сторонники одного из прорумынских политиков не просто осквернили памятник, но даже запечатлели это на фотографии и поделились ими в интернете. Однако наказание за это они не получили – прокуроры отказалась искать виновных.

"Что касается расследования, то, к сожалению, по моим данным, за все время никого не нашли, и не наказали. В том числе, и в истории, связанной с осквернением танка в Леушенах", - добавил Петрович.

Мемориалы ВОВ в Молдове: разбитые плиты нашей памяти>>>

Как не нашли и виновных в осквернении памятной мраморной плиты, которая находилась на уцелевшей стене долговременной огневой точки №417 близ села Кошница Дубоссарского района Молдовы. Ее установили летом 2019-го молдавские поисковики, как дань памяти тем, кто пожертвовал жизнью ради свободы грядущих поколений. Но уже осенью того же года неизвестные разбили памятную плиту.

Неизвестные осквернили памятную мраморную плиту, установленную на уцелевшей стене долговременной огневой точки №417 близ села Кошница Дубоссарского района Молдовы.
© Photo : Face
Неизвестные осквернили памятную мраморную плиту, установленную на уцелевшей стене долговременной огневой точки №417 близ села Кошница Дубоссарского района Молдовы

Как рассказал Петрович, ее уже восстановили и в ближайшее время установят обратно.

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Sputnik / Ilya Pitalev
Захарова: осквернение монумента Герою СССР в Кишиневе - исторический вандализм

Он обратил внимание, что вандализм и преступления такого характера происходят тайно и обнаруживаются тогда, когда на месте происшествия уже никого нет, и поэтому очень сложно выяснить, кто это сделал, если не было свидетелей.

По мнению председателя Национального координационного комитета "Победа", когда в стране есть определенные политические и общественные силы, которые такие вещи инспирируют и пытаются принизить и извратить вклад советского солдата в Великую Победу над фашизмом, то безусловно, это связанные между собой явления.

Опыт других стран

Петрович пояснил, что наказание за вандализм предусмотрено в Уголовном кодексе Молдовы.

"Это прописано, но это как бы уже следствие, а причина — отрицание подвига Великой Отечественной войны, пересмотр истории и фальсификация истории. В той же России, в той же Республике Беларусь за это предусмотрено наказание по новому законодательству. У них введены специальные нормы для того, чтобы это предотвращать на этапе еще только каких-то заявлений. У нас такого нет", - подчеркнул собеседник.

Как освобождали Молдову от фашизма - уникальные свидетельства поисковиков>>>

Истории ВОВ в школе уделяется мало часов

Председатель Национального координационного комитета "Победа" обратил внимание и на вопрос изучения истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны в школьной программе. Этой теме посвящено всего два часа, что, по мнению многих экспертов, достаточно мало.

Алексей Петрович
© Sputnik / Rodion Proca
Петрович: тысячи молдаван выразили протест искажению истории Великой отечественной

"Два часа по очень неоднозначной информации, представленной в учебниках, где четыре строчки уделяется Ясско-кишиневской операции, и гораздо больше участию румынской армии во Второй мировой войне, чем освобождению Молдавии", - сказал Петрович.

При этом он отметил, что намерен обратиться с письмом к министерству образования по поводу этого вопроса, с учетом последнего случая вандализма.

"У нас есть хорошая законодательная база, есть принятый в 2017 году Закон о режиме воинских памятников и захоронений, где прописано, что для нашей страны необходимо сохранять историю о Великой Отечественной войне. У нас есть Соглашение о мужестве и героизме стран народов участников СНГ 2011 года, где тоже это прописано", - пояснил Петрович.

Топ-5 сайтов, где вы можете найти данные о ваших родных-героях ВОВ>>>

Кроме того, как добавил эксперт, у Молдовы есть и международные и внутренние документы в этом смысле.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Мемориал близ Леушен очищен от следов вандализма
Ковалева: чем вызван "приступ вандализма" в Кишиневе
Посольство РФ в Молдове обеспокоено осквернением памятника героев войны
Кто ответит за осквернение трех мемориалов в Молдове


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Талмаза, где введен карантин
Населенные пункты в Молдове, закрытые на карантин - фото
Ансамбль Александрова поет в поддержку Италии
Ансамбль имени Александрова спел в поддержку Италии - видео
Карта Агро
Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться