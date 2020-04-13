Минздрав обнародовал новые данные по коронавирусу

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну рассказала, в каком состоянии находятся пациенты, госпитализированные с коронавирусной инфекцией.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. К утру понедельника в Молдове зарегистрированы 1662 случая заболевания коронавирусом нового типа, заявила в понедельник министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"К настоящему моменту подтверждены тысяча случаев заражения коронавирусом нового типа", - отметила на брифинге глава Минздрава.

Думбрэвяну уточнила, что всего проведено 7876 тысяч тестов на коронавирус.

По ее словам, в 121 случае речь идет о "импорте инфекции" инфекции, а в 1 541 эпизоде передача вируса произошла внутри республики.

"К настоящему моменту в медучреждениях в тяжелом состоянии находятся 168 человек, болезнь протекает в средней форме тяжести у 471 пациента", - отметила Думбрэвяну.

Она добавила, что вылечилось еще 13 пациентов.

Подробнее о состоянии зараженных рассказал глава отделения интенсивной терапии Адриан Белый.

"В реанимация на интенсивной терапии находится 61 пациент. Из них 44 в тяжелом, еще семь подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, трое нуждаются в переливании крови. Еще несколько страдают от нехватки кислорода" - пояснил врач.

Он уточнил, что медперсонал регулярно проходит необходимый инструктаж, а также все медики очень мотивированы.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту выздоровели 107 человек, скончались - 34.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova